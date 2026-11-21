El manacorí ha sido aceptado en la Asamble de Socios como nuevo miembro de la directiva del club blanco. Una nueva figura de magnitudes legendarias para la candidatura de Florentino

Rafa Nadal ya forma parte de manera íntegra de la directivo del Real Madrid. El manacorí ha sido votado en una Asamblea de Socios que prácticamente no se ha opuesto a su incorporación como nueva figura de la club blanco.

Han sido 1704 votos a favor, 5 abstenciones y 4 votos en contra. El sentir del madridismo era claro: sumar una figura de magnitudes históricas a una directiva que necesitaba también de la presencia de alguien como Rafa, que nunca ha escondido su sentimiento madridista.

"Quiero dar las gracias al presidente por muchas cosas, recuerdo cuando me nombraste socio de honor, fue muy especial, hoy es un paso más. Es una gran responsabilidad para mí. El Madrid me ha acompañado toda la vida, esto se transmite de padres a hijos y el Real Madrid es algo que une. Esto es una gran ilusión y una enorme satisfacción", ha reconocido Nadal.

El balear hecho hincapié en los consciente que es del cargo que a partir de ahora ocupa: "Soy consciente de la responsabilidad que conlleva, el Madrid es una marca global, es infinita y lo asumo con total humildad y espero aprender y aportar con el tiempo para que el Madrid siga siendo lo que es. Espero estar por mucho años y trabajar para que las cosas sigan siendo como son. Gracias a todos y hala Madrid".

Florentino Pérez también le ha dado una calurosa bienvenida antes de que los socios confirmaran su incorporación al club: "Quiero solicitar su autorización para que Nadal ocupe un lugar junto a la Junta directiva, es un orgullo contar con él".

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