¿Qué ha dicho? En una entrevista en Onda Cero, el presidente del Gobierno ha afirmado que buscará votos "hasta debajo de las piedras" al ser preguntado si volvería a pactar con la formación catalana.

Pedro Sánchez no descarta pactar nuevamente con Junts si fuera necesario para lograr una mayoría en el Congreso de los Diputados. A pesar de las críticas de Carles Puigdemont, quien lo calificó de "cínico" y con "ambición desmedida", Sánchez ha defendido su gestión en Cataluña. En una entrevista en Onda Cero, el presidente del Gobierno afirmó que su única ambición ha sido promover la convivencia en Cataluña, destacando medidas como la ley de amnistía y los indultos. Sánchez considera que estas acciones han ayudado a normalizar la situación en Cataluña, lo que se refleja en el reconocimiento implícito de la sociedad catalana. Además, aunque discrepa con las acusaciones de Puigdemont, no descarta buscar apoyos, incluso con Junts, para formar un gobierno de coalición progresista y evitar un gobierno del Partido Popular con Vox.

Pedro Sánchez no descarta volver a pactar con Junts en caso de que sea necesario para volver a conformar mayoría en el Congreso de los Diputados. Un escenario que mantiene abierto pese a las palabras de Carles Puigdemont sobre él en las que le acusaba de "cínico" y de tener una "ambición desmedida".

El presidente del Gobierno ha realizado una entrevista este sábado en Onda Cero donde se ha manifestado por primera vez sobre las palabras que le dedicó el expresident catalán en otra entrevista en la que le llamó "cínico" e "inmoral" y aseguró haberse aprovechado de la "ambición desmedida" del líder del Ejecutivo.

No obstante, Sánchez ha afirmado que la "única ambición" que ha tenido que ver con la "convivencia y la naturaleza" en Cataluña es "que se produjera": "La ley de amnistía, los indultos, nunca los hice por los líderes del 'procés', los hice precisamente porque había una sociedad, la catalana, que pedía que sus líderes independentistas, la gente que también tiene legitimidad porque les votan en Cataluña y también les votan para representar a estos partidos en España, no podían estar encarcelados mucho más tiempo".

"Creo que efectivamente era una situación indispensable el que normalizáramos esa situación para que se recuperara la convivencia en Cataluña. Y al final es interesante ver cómo todos estos procesos de normalización que hemos afrontado durante estos años han llevado a que Cataluña hoy tenga no solamente un presidente socialista, por tanto hay un reconocimiento implícito por parte de la sociedad catalana hacia todo lo que hemos hecho en este ambiente y en este área,", ha añadido.

Respecto a las acusaciones de "cínico" e "inmoral", el presidente del Gobierno ha afirmado que "discrepa" con esas calificaciones que no siente como una intención de humillarle.

Por último, al ser preguntado si volvería a pactar con Junts, Sánchez no ha descartado tal escenario: "Yo he dicho siempre que voy a buscar votos hasta debajo de las piedras para conformar un Gobierno de coalición progresista y continuar haciendo avances en derechos y en libertades y evitar un gobierno del Partido Popular con Vox".

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