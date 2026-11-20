Los detalles Hace 50 años, miles de trabajadoras del sector textil protagonizaron movilizaciones que desbordaron las fábricas y que contribuyeron a convertir España en una democracia. Desde una máquina de coser y sufriendo tratos vejatorios, la mujer se alzó para tener unos derechos mínimos.

Con tan solo ocho años, Nati Camacho anhelaba disfrutar de las libertades que cualquier niña desea tener, pero que la sociedad de la época le negaba. En su familia, la represión franquista había dejado una huella profunda: fusilaron a sus abuelos y sus padres fueron condenados a muerte, que acabaron conmutados por años de prisión.

Como no podía ir a la escuela, su aprendizaje se centró en la costura. Con apenas 14 años, comenzó a trabajar en Induyco, una de las grandes empresas del sector, creada en pleno franquismo.

A diferencia de otras niñas de su edad, Nati llegó con algo poco habitual: conciencia política y ganas de organizarse para mejorar las condiciones de trabajo. Por ello, se convirtió en dirigente de Comisiones Obreras en el sector textil y en sus primeras reivindicaciones pidieron algo tan básico como disponer de botiquín o asistencia médica en el trabajo.

En la empresa, a pesar de que los salarios estaban por encima de la media, debían soportar ritmos de producción con movimientos muy repetitivos, lo que acabó dejándoles secuelas físicas. "Hemos convivido siempre con el dolor. Muchas compañeras, para poder trabajar, se tenían que medicar antes de empezar", relata Soledad, también trabajadora de Induyco.

Estas mujeres que tenían el deber de sostener económicamente a sus hogares eran tratadas como niñas. "Pasábamos de la tutela del padre a la tutela del novio, del jefe de taller, al marido", explica Soledad.

A esto había que sumarle las humillaciones diarias y los castigos que recibían por protestar. En algunos casos, llegaban incluso a sufrir abusos físicos por parte de algunos encargados de la fábrica. "Te pasaban por detrás, te tocaban el pompis, te pegaban empujones...", recuerda Nati.

Lo que terminó de encender la mecha fueron los despidos de varias representantes de la comisión negociadora y las sanciones a quienes seguían participando en asambleas y paros. "Ese fue el detonante de movilizarnos y hacer la primera huelga en 1976", afirma Soledad.

Fue entonces cuando miles de mujeres salieron a la calle. Las movilizaciones llegaron a prolongarse durante meses y convirtieron un conflicto laboral en un problema político, del cual la televisión en España no informaba, en una época en la que hubo más de 17.000 huelgas. "Tenían órdenes de ocultarlo. No les daba la más mínima vergüenza, negaron la realidad que todo el país vivía", denuncia Natividad.

En este tiempo de reivindicaciones sociales, las trabajadoras acudían cada mañana a las puertas de Induyco y desde ahí se desplazaban a iglesias, ministerios y otros espacios para protestar. En consecuencia, la respuesta era contundente: cierres patronales, despidos y detenciones. "La policía llegaba con porras, palos, bombas de humo, pelotas de goma... Y, en el caso de Induyco, con tanquetas de agua", recuerda Nati.

Las cargas policiales se repetían, pero todo esto no quedó en la calle, porque la amenaza también llegaba a los domicilios. Grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey, enviaban notas amenazantes a algunas trabajadoras. Soledad fue una de ellas: le aseguraban que acabaría enterrada junto a los que ya habían sido despedidos.

Con todo esto, las huelgas de Induyco, junto con otras protestas obreras que vivió España en 1976, contribuyeron a cambiar el rumbo de la Transición y la percepción de las mujeres de sí mismas. "Nunca fuimos las mismas después de la huelga, nos empoderamos, dejamos de ser esas niñas", subraya Soledad.

En un momento en el que Franco había muerto, pero el franquismo seguía presente, aquella generación quería demostrar que se podía conquistar derechos y construir una sociedad mejor, alcanzando la democracia.

Nati recuerda aquella época como una responsabilidad colectiva: "Creíamos que teníamos la responsabilidad de sacar a nuestro país de aquel atolladero. Convencimos de que se podía vivir mejor, de que podíamos negociar".

Nicolás Sesma, historiador, realza el papel tan importante que tuvo la mujer en las movilizaciones sociales que precedieron a la hoy poco recordada huelga general de noviembre de 1976: "Siempre se dice que la Transición fue sobre todo una cosa de hombres, pero esto no se corresponde con la realidad, porque las mujeres tuvieron un papel fundamental en todas estas movilizaciones del año 76. Lo que pasa es que muchas veces han quedado en el anonimato, incluso hasta hoy".

Cinco décadas después, el recuerdo de aquellas luchas sigue teniendo sentido para Soledad: "Los derechos se conquistan y los derechos no son para siempre. Si no los cuidamos, se pueden perder. Las luchas son el motor que hace que las cosas cambien".

Su historia y la de Nati recuerdan que muchas de las libertades que hoy parecen cotidianas nacieron de mujeres que, después de pasar años frente a una máquina de coser, decidieron hacerse escuchar.

*Puedes ver el programa completo de laSexta Columna 'Noviembre del 76: la rebelión de la (casi) democracia' en atresplayer.

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