El contexto El fotógrafo británico inaugura su primera "(¿y penúltima?)" exposición en A Coruña. Un recorrido por sus 35 años de trayectoria lleno de archivos personales, fotografías creativas y una rueda de hámster a tamaño real que invita a pararse, a reflexionar sobre nuestro papel en la cadena de producción.

La exposición "The hamster becomes the problem" del fotógrafo británico David Sims se presenta como un viaje introspectivo a través de sus 35 años de carrera. Con unas 300 imágenes, la muestra invita a reflexionar sobre un sistema de producción opresor y celebra el pensamiento crítico y la creatividad. Sims, inicialmente reticente a exponer su obra, colaboró estrechamente con la comisaria Charlotte Cotton para crear una experiencia dinámica. La exposición abarca desde retratos icónicos de figuras como Kate Moss y Kurt Cobain hasta momentos personales con su familia, incluyendo un homenaje a su hijo fallecido. La muestra también destaca su amor por David Bowie y su habilidad para fusionar lo analógico y lo digital, ofreciendo una visión única y provocativa del mundo de la moda y la fotografía.

Una jovencísima Kate Moss con pose irreverente sobre un fondo azul, como el de los retratos escolares de los 90; Linda Evangelista, despeinada y silbando; Kurt Cobain, (un año antes de suicidarse) vestido con un ¿pijama? de tigre aterciopelado. 'The hamster becomes the problem' es la primera exposición del fotógrafo británico David Sims. Un recorrido de unas 300 imágenes por sus 35 años de trayectoria profesional. No, no es una retrospectiva. Es un viaje, una invitación para reflexionar (rueda de hámster a tamaño real mediante) sobre un sistema de producción opresor, un cántico al pensamiento crítico, una oda al trabajo creativo.

La modelo Kate Moss posa para el fotógrafo David Sims

"Me han escuchado y atendido en todas mis peticiones. Han sido 12 meses de trabajo para producir este espectáculo. Gracias a Charlotte Cotton (comisaria de la exposición) por estar a mi lado", explica un emocionado y abrumado Sims ante los medios en 'The MOP Foundation' (A Coruña). Lo cierto es que Sims, en un inicio, rehusó la invitación de hacer una muestra con su trabajo, aunque finalmente accedió. "Era el momento correcto, una experiencia dinámica por una trayectoria que aún no ha acabado", señala Cotton durante la presentación. "Él es quién es, honra a sus relaciones, reflexiona sobre la feminidad y la masculinidad. Ha sido un viajazo", añade.

El fotógrafo David Sims en su presentación a los medios en 'The MOP Foundation'

Así, y a través de las diferentes salas, nos adentramos en el universo del fotógrafo británico. Todo un 'ecosistema' en el que se entremezcla lo analógico y lo digital, las campañas comerciales con los recuerdos y la familia, la luz con la oscuridad de una sala donde David Bowie (o más bien un doble) es el centro. Es un caos ordenado, sin cronología ni hilo conductor al uso, pero coronado por la belleza de la imperfección. "Los gestos, siempre potentes, delatan el trabajo de Sims en una sesión. Asume riesgos, ya desde sus inicios, y muestra cómo ve las cosas en un mundo dual, en una industria con una amnesia disfuncional que solo quiere lo siguiente, y lo siguiente", explica Cotton a laSexta.

Y el hámster se bajó de la rueda

Hace 35 años, el británico David Sims, educado en los años 80, fue rechazado para ingresar en la escuela de arte tras una pésima carta de recomendación de su colegio. No era el alumno ejemplar, y eso provocó que tuviera que buscarse un empleo. Acabó en una tienda de revelado de fotografía (sí, el destino es caprichoso). Fue allí donde, por encargo de su jefe, le hizo un retrato a un mecánico local. Esa imagen impactó a su encargado, el artista había sido descubierto.

Desde entonces fueron años y años productivos, de pura provocación e irreverencia. El diseñador Yohji Yamamoto (al igual que la escuela de arte) le rechazó por ser demasiado 'grunge', para más tarde volverle a llamar para trabajar con él. Reconocidos son su uso del azul (como fondo de los retratos) y el rojo. Campañas de publicidad, premios y reconocimiento... hasta que decidió parar la rueda. A finales de los años 90, Sims dejó de producir a gran escala, simplemente se 'retiró' durante tres años. Necesitaba volver a la esencia, al por qué, a la idea y el concepto 'per se'. Una sala con tan solo tres fotografías y una rueda gigante de hámster (que se puede usar) hace partícipe al visitante de ese bucle, de esa necesidad de reinicio. No obstante, no es una respuesta cerrada ni una solución al dilema del hámster. Ni siquiera está claro el sujeto, quién interpreta al roedor en esta muestra, y esa es la intención.

Una rueda gigante de hámster corona una de las salas de la exposición

A lo importante, a la familia

Tras el parón, Sims regresó al trabajo creativo. Lo hizo con sus propias normas e incorporando al proceso artístico el uso de la fotografía digital, ¿por qué no sacarle partido? Sí, se puede decir que volvió a subirse a la rueda, pero con un propósito. Y en el centro, como faro de guía, la familia. Es lo que representa 'Chicos Tiernos', otra de las salas que componen la muestra. En ella, su primo (y fiel colaborador) Lee adquiere un papel protagonista. Aficionado al boxeo y trabajador de la construcción en Berlín, Lee es la antítesis de David, dos vidas paralelas que convergen en el arte. Los retratos que hace de su primo están llenos de autenticidad y muestran el paso del tiempo y las imperfecciones lejos del glamour de la industria de la moda. "Es una de las salas más emotivas, un espacio que invita a contemplar la obra, pues tiene asientos que imitan a una estación de autobuses ubicados en el centro. Los recuerdos y archivos personales se entremezclan con la cultura juvenil de la época", apunta la comisaria de la exposición a laSexta.

Parte de la sala 'Chicos Tiernos' que compone la muestra de Sims en A Coruña

Sus hijos Ned y Kip Sims (fallecido a los 18 años por una leucemia en 2021) también están presenten en la sala de los 'Chicos Tiernos'. "Es una sala sobre el amor, sobre el duelo, sobre la ternura. Un espacio para pensar en las personas que amamos y ya no están. Aquí no hubo improvisación (algo común en Sims), pero sí tiempo, se necesitaron 12 horas solo para conformar una de las paredes", confiesa una emocionada Cotton, que agradece a Sims la libertad para construir ese recuerdo, para crear ese lugar dentro de la exposición.

El amor por Bowie

La muestra también incorpora una serie inédita de fotografías de Sims. Una sesión de principios de los 2000 que ve la luz por primera vez. "Es una coreografía, un homenaje a la fotografía de moda. Sarah (la modelo) actúa ante la cámara, asume una función performativa, y todo el espacio se convierte en una especie de panteón donde la frescura y la rebeldía son el eje principal", explica Charlotte. Esta sala da acceso al espacio 'Bowie Virus', una de las sorpresas de la muestra. Se trata de una sesión con un doble de David Bowie que Sims preparó en los años 80 con ayuda de su primo Lee, seguidor aférrimo del cantante. Bowie representaba la fluidez sexual y la ambigüedad de género para muchos adolescentes en los 70 y 80. El propio Lee tiene una imagen de Bowie en casa que besa siempre que entra y sale de ella. Es la voz del primo de Sims, con marcado acento de Liverpool, quién explica al visitante el por qué de ese amor por el artista detrás de Stardust. El parecido es asombroso, el mito lo impregna todo.

'The hamster becomes the problem' (de 21 de noviembre al 1 de mayo de 2027) es un viaje salvaje, lleno de matices y notas sutiles, un ejercicio de deconstrucción de la masculinidad, es la imagen de la ternura. Eso y todo a la vez. La exposición cuestiona, "busca que a los jóvenes que vengan les explote la cabeza".

El artista David Sims, a las puertas de MOP Foundation

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