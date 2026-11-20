El de Ducati le dijo a su equipo en los entrenamientos del viernes que no tocaran demasiado la moto: "Soy yo, no es la moto".

Marc Márquez ha sido sexto en los entrenamientos del viernes en el Gran Premio de Portugal. Por delante de Jorge Martín. Lo que es realmente importante en este fin de semana en el que puede cerrar el décimo título de su carrera.

No quiere riesgos. Su objetivo es sumar catorce puntos entre las dos sprints y las dos carreras largas que restan.

En 'DAZN' ha desvelado lo que le dijo a su equipo en estos entrenamientos: no quiere que toquen la moto demasiado. "Hemos estado probando el hecho de que el neumático delantero salta del blando al duro. Les he dicho 'no mareéis mucho la moto'. Soy yo, no es la moto. La moto va. Para mañana a ver si podemos ajustar dos cositas", explica el de Cervera.

Cero riesgos en esta jornada: "Era un viernes de pasarlo. Podía perder mucho y ganar nada. Es un circuito donde fluyes o no fluyes. Soy humano. Noto la tensión. Ver los riesgos en todas partes me ha hecho fluir menos de lo normal pero es algo normal".

"No será un fin de semana en el que se me verá la cabeza por los puestos de arriba, pero intentaremos estar lo más delante posible porque hay menos riesgos", indica el piloto de Ducati.

Insiste en que no tiene prisa por celebrar el título: "No hay que tener prisa. Intentar buscar mi 100%. Soy más de catorce puntos en las dos sprints y las dos carreras largas. Ahí es donde tengo la cabeza puesta".

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