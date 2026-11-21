El monegasco se quedó fuera de la 'Q3' junto a Hamilton en una sesión para olvidar en el cuadro italiano. No se muestra nada optimista de cara a la carrera del domingo.

Descalabro del equipo Ferrari en el 'Strip'. Ni Leclerc ni Hamilton fueron capaces de alcanzar la 'Q3' en la clasificación del Gran Premio de Las Vegas. Se pagó muy caro entrar entre los diez primeros ya que todo se concentró en unas pocas décimas.

La falta de velocidad punta en las rectas es la gran debilidad de los de Maranello y ya les ha jugado malas pasadas en las anteriores citas. Este sábado se ha vuelto a manifestar con el undécimo y duodécimo puesto de Charles y Lewis, respectivamente. Lo único positivo es que ambos suben una posición por la sanción del McLaren de Piastri.

El de Mónaco es muy crítico con la actuación del equipo achacando sobre todo a la falta de comunicación con su ingeniero y el resto de muro italiano: "Por supuesto que duele. Lo cierto es que hoy no hemos hecho nada bien. Durante toda la sesión teníamos a pilotos apretando por detrás y los mensajes no me llegaban".

"Estoy bastante cabreado. Nos hemos comido todo lo que había fuera de la trazada durante toda la clasificación. Y luego el coche tampoco hace lo que tiene que hacer.", comenta enfurecido el quinto clasificado en el Mundial de Pilotos tal y como recoge 'Motorsport'.

Todos los males del 'Cavallino Rampante' en Las Vegas, y en buena parte de 2026, vienen de las rectas y Charles cifra la falta de prestaciones del 'SF-26' con respecto a los coches punteros: "Si miramos la diferencia, curiosamente es mejor de lo que esperábamos".

"En el sentido de que perdemos un segundo solo en las rectas, así que después es difícil hacer algo", apunta el '16'. Sobre las posibilidades de remontar en la carrera de este domingo, es tajante: "No hay nada que hacer mañana".

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