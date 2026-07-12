Di Giannantonio avisa antes de la carrera del domingo en Alemania: "Márquez no estaba pilotando al 100%"

El piloto italiano está firmando un buen fin de semana en Sachsenring, sin embargo Marc continúa siendo el más fuerte, a pesar de "no estar dando su 100%".

Fabio Di Giannantonio volvió a confirmar su gran momento de forma con un nuevo podio en la carrera al 'sprint' del Gran Premio de Alemania. El piloto de VR46 Racing Team cruzó la meta en una valiosa tercera posición, tras seguir durante prácticamente toda la prueba el ritmo de Marc y Álex Márquez, aunque sin encontrar la oportunidad de intentar un adelantamiento.

Con este resultado, el italiano continúa sumando puntos importantes en la lucha por el campeonato, en un trazado donde rodar en grupo volvió a ser el gran enemigo de los pilotos.

Más allá del resultado, el italiano explicó que Sachsenring presenta una dificultad añadida para las MotoGP actuales, donde seguir la estela de otro rival provoca que la temperatura del neumático delantero se dispare.

Esta situación de sobrecalentamiento en las largas curvas de apoyo del circuito alemán redujo sus opciones de pelear por un mejor puesto.

"Sabíamos que en este circuito es muy, muy difícil adelantar; al final, atacar a Álex era simplemente demasiado arriesgado", resumió Di Giannantonio.

Durante la prueba, Fabio se vio obligado a modificar su pilotaje e incluso a gestionar las distancias con las motos de delante para tratar de enfriar su tren delantero.

En su análisis, el italiano sorprendió al señalar que Marc Márquez no llegó a exprimir todo el potencial de su GP25 en la corta carrera del sábado: "Creo que tenía velocidad para rodar más rápido. También pienso que Marc no estaba pilotando al cien por cien; seguramente todavía tenía algo más guardado y simplemente estaba gestionando".

Para cerrar, 'Diggia' reconoció la frustración de no poder plasmar su ritmo real en pista debido a la aerodinámica actual, calificando como "una pesadilla" el pilotar tras un rival, aunque ya mira con ambición hacia la carrera larga del domingo.

A pesar de lamentar la baja por lesión de su amigo y rival Marco Bezzecchi, el italiano espera una "gran batalla" en la que no se termina de fiar de sus competidores: "Creo que las tres Aprilia con el neumático medio serán muy fuertes y estoy convencido de que Jorge Martín hará una buena remontada".

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