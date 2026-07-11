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"A ver si podemos acabar de rematar"

"Si quiero tener la mínima opción al campeonato...": Marc Márquez activa el 'modo ataque'

El vigente campeón del mundo ha explicado que tiene que "atacar" en Sachsenring ya que vendrán circuitos en los que se limitará a "sobrevivir".

Marc Márquez Marc MárquezGetty Images

Tras su victoria en la sprint del Gran Premio de Alemania, Marc Márquez ya está a 32 puntos del líder del Mundial, Jorge Martín, cuando hace unas semanas estaba a más de 100 unidades.

Sachsenring es uno de los trazados favoritos del eneacampeón del mundo y tal y como ha explicado tras la carrera, debe "atacar" aquí para compensar los malos fines de semana que vendrán.

"Bueno, tenemos que seguir dando el cien por cien cada carrera, sobre todo las que me encuentre bien. Y en las que no, como en Assen, sobrevivir", ha arrancado.

"Aquí, ya lo dije, que es uno de los circuitos que si quiero tener la mínima opción al campeonato, tengo que atacar. Entonces estoy atacando. A ver si mañana podemos acabar de rematar", ha añadido.

Con la lesión de Marco Bezzecchi y las malas sensaciones de Jorge Martín con la Aprilia en el circuito alemán, Márquez tiene una oportunidad de oro para meterle un 'zarpazo' al Mundial.

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