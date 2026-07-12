Carlos Alcaraz y Sinner no podrían haber vencido a Nadal, Federer y Djokovic: ojo al análisis de un extenista

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

Marat Safin, ganador de dos Grand Slam, ha explicado que "Si Sinner y Alcaraz hubieran jugado en la época de Nadal y Djokovic, no habrían sido ni el número uno ni el número dos del mundo".

Marat Safin, actual entrenador de Andrey Rublev, ha realizado un crudo análisis sobre la situación que atraviesa el circuito.

El ruso, en un diálogo con su hermana, Dinara Safina, y la tenista Anna Chakvetadze, ha explicado que el nivel medio del circuito y eso hace que resalten los resultados de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"No los veo como jugadores que den miedo", afirma el ganador de dos títulos de Grand Slam, que los ve un escalón por debajo del 'Big 3'.

"No, para nada son Federer. Es otro nivel completamente diferente. Para llegar al nivel de Federer todavía hay que crecer muchísimo", ha señalado.

De hecho, apunta a que no les podrían haber hecho sombra: "Si Sinner y Alcaraz hubieran jugado en la época de Nadal y Djokovic, o incluso a comienzos de los años 2000, no habrían sido ni el número uno ni el número dos del mundo. No creo que hubieran llegado hasta ahí".

"No sé si habrían ganado tantos Grand Slam jugando en aquella época. No estoy seguro", ha añadido al respecto.

Safin ejemplifica que "el nivel del tenis ha bajado" y que "ya no es el mismo" apoyándose en dos argumentos.

Primero, la cantidad de jugadores: "Antes había treinta o cincuenta jugadores capaces de jugar un tenis extraordinario. Ahora, como mucho, hay diez. Llegan a semifinales o finales sin perder un solo set y eso me parece hasta gracioso".

Por otro, los especialistas: "Antes había especialistas en hierba, especialistas en tierra batida y especialistas en pista dura. Había muchísimos jugadores capaces de competir al máximo nivel dependiendo de la superficie".