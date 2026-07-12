"Perspectivas favorables" en Los Gallardos: autorizan el regreso a casa de más de 600 evacuados y se levanta el confinamiento en Lubrín

El hijo de una víctima de Los Gallardos en la zona del incendio.

Los detalles La UME, el Infoca y los Bomberos de Almería vigilan posibles reactivaciones y puntos calientes mientras trabajan para extinguir las llamas. Antonio Sanz, consejero de Emergencias, avanza horas con "hasta un cien por cien de humedad".

Más de 600 personas evacuadas de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y el camping de los Gallardos pueden regresar a sus hogares tras el anuncio de Antonio Sanz, vicepresidente primero de la Junta de Andalucía. El confinamiento en Lubrín ha sido levantado después de que el comité de operaciones lograra estabilizar parte del perímetro del incendio en Almería. Sanz destacó el "buen trabajo" del Infoca, la UME y los Bomberos de Almería. Aunque el incendio sigue activo y ha afectado a 6.600 hectáreas, las condiciones climáticas mejoran y se espera un 100% de humedad, lo que favorece la extinción. El incendio ha dejado 12 muertos y 18 heridos.

Ya pueden volver a casa. Ya pueden regresar a sus hogares las más de 600 personas desalojadas de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y del camping de los Gallardos. Así lo ha anunciado Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, confirmado el "regreso seguro" de los vecinos que tuvieron que dejar sus hogares ante el incendio forestal declarado en la provincia de Almería.

Además, "el confinamiento" declarado en Lubrín queda levantado. Todo, después de una reunión del comité de operaciones y de un ataque al fuego que ha permitido "estabilizar gran parte del perímetro". Que permite "seguir avanzando hacia la normalidad".

Así lo ha dicho el consejero en X. Así lo volvió a decir en Canal Sur y así lo recogen en Europa Press, en palabras en las que ha valorado esa "ventana de oportunidad" que se abrió con la mejora de las condiciones climáticas. En las que ha confirmado que la han aprovechado. En las que ha destacado el "buen trabajo" del Infoca, de la UME y de los Bomberos de Almería. "Han podido contener el perímetro", ha destacado.

"Hasta ahora nos habíamos defendido del incendio. Este era el primer día de ataque. La buena noticia es que todo ha dado buen resultado y el perímetro avanza de manera favorable", ha expuesto.

Eso sí, todavía quedan cosas: "El flanco izquierdo era el prioritario a la ora de actuar. Se dan puntos calientes, rebrotes o reactivaciones pequeñas ante las que se actúa de inmediato".

Decantándose por la "prudencia", Sanz confirma que se esperan horas de "hasta un cien por cien de humedad", con lo que seguirá habiendo "mejores circunstancias" desde el punto de vista de la meteorología.

Trabajan para extinguir el incendio

Mientras, las labores para la extinción del incendio continúan. Las llamas, a tenor de lo que revelan las imágenes del sistema Copernicus, siguen activas pero el número de hectáreas afectadas se mantiene en 6.600. El espacio está prácticamente acotado.

En la noche, la UME ha mantenido labores para extinguir reactivaciones y asentar el perímetro. Han usado drones para localizar puntos calientes en barrios y localidades como El Chive, Lubrín, El Marchal, Bédar y Los Gallardos.

Además, han empleado parte de las horas nocturnas para revisar caminos y viviendas aisladas que han podido verse afectadas por el fuego, tarea que han realizado en coordinación con la Guardia Civil.

El incendio, que presenta "perspectivas favorables" avanzadas tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de España, ha dejado 12 muertos y 18 heridos, estando cinco de ellos en la UCI.

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