Día uno después de Yolanda Díaz: Sumar cambia sus rostros para ser "una izquierda que no va a por una sola tradición política"

¿Por qué es importante? Por primera vez desde su creación hace tres años, la ministra de Trabajo no liderará el Movimiento Sumar y, de hecho, ni siquiera tendrá ningún papel orgánico en esta etapa de la formación.

Sumar ha dado un paso significativo al proclamar a Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez como sus nuevas coordinadoras, tras la marcha de Yolanda Díaz, quien fundó el partido hace tres años. La salida de Díaz y de la excoordinadora Lara Hernández, que dejó el partido tras denunciar una "campaña de desprestigio", marca un cambio notable en Movimiento Sumar. Ernest Urtasun, ministro de Cultura, es el único miembro del gabinete en la nueva dirección, junto a los diputados Lander Martínez, Laura Vergara, Viviane Ogou y Esther Gil. La nueva dirección busca liderar una izquierda diversa en España.

Sumar ha dado un importante paso este sábado proclamando a sus dos nuevas coordinadoras: Verónica Martínez Barbero y Rosa Martínez. Ambas liderarán el partido tras la marcha de Yolanda Díaz, que fundó este partido hace apenas tres años. Y precisamente existe la duda de cómo se desenvolverá Movimiento Sumar tras la salida de la ministra de Trabajo.

Y es que Díaz ha certificado este sábado su paso al lado de la vida orgánica de la formación. Lo que ya había anunciado, que no sería más la candidata de Sumar, se ha acreditado en la asamblea extraordinaria celebrada en la que ha ganado una candidatura en la que ella no figura. Eso no ha impedido que estuviera presente acompañando a sus compañeras, pero lo ha hecho como una más y no como la figura política que creó y ha liderado toda la existencia de Sumar hasta ahora.

De hecho, el cambio de imagen de Movimiento Sumar es notorio. A la marcha de Díaz se suma también la de la anterior coordinadora, Lara Hernández, que ya había anunciado hasta su abandono de la militancia tras denunciar ser víctima de una "campaña de desprestigio".

El único ministro que figura en la candidatura ganadora es el titular de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun, que formará parte de la nueva dirección sin que se haya aclarado el rol en concreto que ejecutará.

Además de él, otros cuatro diputados de Sumar en el Congreso también forman parte de la nueva dirección son Lander Martínez, Laura Vergara, Viviane Ogou y Esther Gil.

Una candidatura que tiene ante sí el objetivo de liderar la cuarta fuerza política en España, "una izquierda que no va a por una sola tradición política ni por una sola organización", como ha apuntado Martínez Barbero.

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