¿Es Marc Márquez favorito para ganar el Mundial de MotoGP? Así queda la general tras su victoria en Alemania

El vigente campeón del mundo ya está a solo 18 puntos del líder Jorge Martín, tras su doble victoria en Sachsenring.

Ni de lejos es descabellado afirmar que Marc Márquez es el rey de Sachsenring. Con su doble victoria este fin de semana, tanto en la sprint como en la carrera larga, el ilerdense ha ganado un total de 14 citas en Alemania.

Y las de este 2026, dada la coyuntura en la que se encuentra el Mundial de MotoGP, han sido claves para sus aspiraciones al campeonato.

Tras la lesión de Marco Bezzecchi en la clasificación, el mal fin de semana de Jorge Martín y la caída en carrera de Fabio Di Giannantonio, el de Cervera es tercero en la general a solo 18 puntos del de San Sebastián de los Reyes.

El de Ducati se va al parón veraniego con más opciones que nunca después de verse a más de 100 unidades de la cabeza hace poco más de un mes.

Y lo ha hecho después de un Gran Premio de Alemania perfecto en el que ha logrado la pole y ambas victorias sin hacer cedido en ningún momento el puesto de cabeza. 37 puntos a la saca y el décimo título, más posible que nunca. ¿Es ya el gran favorito?