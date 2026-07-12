Ducati responde a la polémica por juntar a Marc Márquez y Pedro Acosta

El equipo de Borgo Panigale ha recibido muchas críticas desde Italia por armar una dupla española.

Desde que se anunciase la salida de Pecco Bagnaia y el fichaje de Pedro Acosta, lo que a su vez conllevaba una pareja italiana en Aprilia, marca rival de Ducati, le han caído muchas críticas al equipo desde el país vecino.

Armar una pareja con dos pilotos españoles cuando los de Noale ponen a dos italianos no ha gustado mucho a un sector de los 'tifosi'.

Y es por ello que en una entrevista a la 'Gazzeta dello Sport', Claudio Domenicali, CEO de Ducati, ha explicado la decisión.

"El primer criterio es la perfomance, no el pasaporte. No queríamos hacer una selección española, queríamos la pareja de pilotos más fuerte posible", ha arrancado.

Eso sí, afirma que si Bagnaia hubiera tenido el mismo nivel que Acosta, se hubieran quedado con él.

"Si un día tuviéramos que elegir entre dos pilotos del mismo nivel y uno fuera italiano, elegiríamos al italiano", ha matizado.