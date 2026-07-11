La celebración de Álex y Marc Márquez tras ser los más rápidos de la clasificación en Alemania

Los hermanos de Cervera volvieron a imponer su superioridad en Sachsenring siendo los más rápidos y saldrán desde las primeras posiciones en la 'sprint' y la carrera del domingo.

Gran prueba de clasificación para los hermanos Márquez en Alemania. Marc se volvió a mostrar pletórico en un circuito donde está acostumbrado a dominar. El piloto de Cervera se llevó su novena 'pole' en Sachsenring y además fue capaz de recorrer la vuelta más rápida en la historia del circuito en una clasificación totalmente dominada por Ducati.

Tan solo seis centésimas por detrás, quedó Álex. El piloto de Gresini regresa a las posiciones de arriba y junto a su hermano y Fabio di Giannantonio, completan la primera línea que estrenará en Alemania una nueva medida que establecerá más distancia horizontal entre los puestos de salida de los pilotos.

Tras la prueba, las cámaras captaron el emotivo momento de celebración entre los Márquez, donde Marc se acercaba a Álex a celebrar el gran resultado de ambos. "Hermano, que estamos de nuevo en primera línea", exclamaban, conscientes de que habían sido los más rápidos mientras que Aprilia firmaba una clasificación para el olvido.

Marco Bezzecchi se cayó y fue octavo, seguido de Jorge Martín, líder del mundial, que tampoco estuvo a la altura. Se ponen así muy favorables las cosas para Marc Márquez en Alemania y buscará seguir recortando puntos en su pelea por el Mundial.

La 'sprint' será la próxima prueba y ambos hermanos tratarán de seguir demostrando su superioridad en Sachsenring, donde los Márquez ya han dado un primer golpe sobre la mesa.

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