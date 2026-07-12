Lando Norris desvela su sueño con su ídolo Valentino Rossi: "Ahora que McLaren va a entrar en Le Mans..."

El piloto campeón de F1 en 2025 ha hecho aparición en el Festival de la Velocidad de Goodwood donde ha comentado el deseo de competir junto a una leyenda de MotoGP.

Lando Norris ha sido uno de los participantes del Festival de la Velocidad de Goodwood. El británico pilotó un McLaren MP4/13, el mítico monoplaza con motor V10 con el que Mika Häkkinen se coronó campeón del mundo en 1998. Sin embargo la prueba no salió como habría deseado para el piloto de Fórmula 1.

Durante la famosa subida a la colina en West Sussex, Norris acabó yéndose contra las balas de paja que delimitan el circuito tras varias maniobras espectaculares en una exhibición. Una circunstancia que permitió al campeón mundial de F1 en 2025 comentar uno de sus sueños pendientes dentro del automovilismo.

Lando, volvió a mencionar de nuevo su deseo de compartir pista con su ídolo, Valentino Rossi: "Tenemos demasiadas carreras en este momento. Pero ahora que McLaren va a entrar en Le Mans... tal vez. Quizá no el año que viene, pero sí dentro de tres o cuatro años. Me encantaría. Sería un honor para mí y nos divertiríamos mucho". Así aseguraba el británico su sueño de participar en Le Mans con toda una leyenda de MotoGP.

"Esperaré a Lando", respondió Rossi, también presente en el evento de coches históricos, dejando la puerta abierta a una futura alianza que revolucionaría el mundo del motor. El astro italiano, que lleva tiempo compitiendo sobre cuatro ruedas en pruebas de resistencia, no dudó en mostrar su entusiasmo ante la posibilidad de formar equipo con el de Bristol en la mítica cita francesa.

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