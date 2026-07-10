Una leyenda de MotoGP asegura que podría competir contra Marc Márquez: "Tengo algún as en la manga"

Casey Stoner, expiloto australiano, ha asegurado que, en caso de competir contra el vigente campeón, podría tener un duelo reñido con él.

Marc Márquez es el piloto a batir por la mayoría de corredores de MotoGP y expilotos que han competido contra él, e incluso los que no tuvieron dicha oportunidad. Uno de los pilotos y leyendas de la categoría reina que no llegó a competir con el ilerdense fue Casey Stoner.

Antes del GP de Alemania, y con motivo de la retirada del Circuito de Phillip Island, el australiano fue preguntado acerca de un hipotético duelo entre ambos. "Creo que todavía tengo algún as en la manga que marcaría la diferencia", comentó Stoner en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

A su vez, a Márquez le preguntaron contra qué piloto le habría gustado enfrentarse, y aunque no llegó a coincidir con Casey por un año, el ilerdense le ha escogido, junto a otra leyenda.

"Me refiero, Stoner, quizá. Pero tuve la oportunidad de comparar los datos porque, cuando di el salto a MotoGP en 2013, él ya competía en 2012, y pude comparar un poco los datos y entenderlo", añadió el vigente campeón.

Por último, Marc no dudó en señalar que si pudiera correr contra un piloto de otra época, Mick Doohan sería su rival deseado para batir. "Pero si hablamos de otra época, elegiría a Mick Doohan", concluyó Márquez.

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