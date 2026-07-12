Irán cierra Ormuz "hasta nuevo aviso" y EEUU responde con más ataques: "Pagarán por su mala decisión"

¿Qué ha pasado? El régimen iraní ha informado de "una brecha de seguridad" en el estrecho mientras que los norteamericanos les acusan de haber atacado "descaradamente" a un buque con bandera de Chipre. "Se les dio otra oportunidad, pero han fallado de nuevo", exponen.

Hace poco más de un mes se firmó un tratado de paz entre Estados Unidos e Irán, que ha resultado ineficaz ante la reciente escalada de tensiones en Oriente Medio. Irán ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz tras disparar advertencias a un buque que ignoró sus instrucciones. La Guardia Revolucionaria de Irán ha declarado que no permitirá el paso de ningún buque hasta que cesen las intervenciones extranjeras. En respuesta, Estados Unidos ha lanzado una tercera ronda de ataques y ha advertido a Irán sobre las consecuencias de sus acciones. La situación es crítica, con ambos países ignorando el pacto firmado en junio.

Hace poco más de un mes que se firmó ese tratado por la paz entre EEUU e Irán. Uno que, visto lo visto, ha quedado en papel mojado. En medio de la escalada entre ambos países en Oriente Medio, el régimen persa ha anunciado el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" tras haber realizado varios disparos de advertencia contra un buque que presuntamente habría ignorado sus instrucciones en la zona.

"Debido a la brecha de seguridad causada por la intervención ilegal de potencias extranjeras, Ormuz queda cerrado hasta nuevo aviso y hasta que cesen las intervenciones de EEUU en la región. No se permitirá el paso a ningún buque", han confirmado desde la Guardia Revolucionaria de Irán.

Tal y como cuenta Teherán, uno de los buques habría puesto "en peligro la seguridad marítima al apagar sus sistemas", motivo por el que ha sido "alcanzado por un disparo de advertencia y se le ha obligado a detenerse".

"Hace unas horas, estas advertencias fueron ignoradas y, ante la provocación de potencias extranjeras, varios buques trataron de salir de al ruta autorizada haciendo caso omiso de nuestras advertencias e instrucciones de corregir su rumbo y permanecer en la ruta designada", ha continuado el comunicado, señalando a EEUU por "provocar una respuesta contundente".

Además, Irán ha advertido tanto a Trump como a sus aliados en la región. "En caso de cometer un error y arremeter contra Teherán se van a enfrentar a una respuesta severa. Las bases enemigas serán blanco de nuestros ataques", han afirmado.

"Las consecuencias de tal intervención son responsabilidad del enemigo estadounidense-sionista y de los países que han cedido su territorio para que las bases enemigas lancen estas amenazas", han expuesto.

EEUU lanza su "tercera ronda de ataques"

Por su parte, Estados Unidos ya ha respondido. Lo ha hecho con más ataques, lanzando "la tercera ronda de ofensivas después de que Irán atacara descaradamente al M/V GFS Galaxy", un "buque portacontenedores con bandera de Chipre que transitaba por Ormuz.

Así lo ha afirmado el Mando Central del Ejército de EEUU (CENTCOM), que ha lanzado una clara advertencia a Irán: "Se les ha brindado otra oportunidad más para demostrar su adhesión al memorando después de ser responsabilizado de ataques anteriores, pero han fallado de nuevo".

Tras conocer el cierre, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Trump, ha sido más que claro con el régimen persa: "Irán ha tomado una mala decisión. Ahora lo pagará".

Todo llega en una situación más que delicada con una semana en la que ambos países han hecho caso omiso al pacto que firmaron en junio, con una semana de bombardeos y de amenazas que han dejado el memorando pactado en simple papel sin valor.

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