Rajoy compra el discurso ultra para hablar de la selección de Francia: "Tienen una plantilla de altísimo nivel; eso sí, sin franceses"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno, durante una de sus conocidas crónicas de los partidos de la Selección Española, también ha aseverado que "los rojos nada bueno han aportado nunca".

Mariano Rajoy ha estado realizando crónicas de los partidos de España en competiciones futbolísticas, pero en el Mundial ha mezclado deporte y política. Tras la victoria de España contra Bélgica, Rajoy hizo un comentario racista al afirmar que la selección francesa está compuesta "sin franceses". En su análisis en 'El Debate', tras el triunfo de España por 2-1, Rajoy criticó a la izquierda usando el mote de "Diablos Rojos" de Bélgica, sugiriendo que "nada bueno han aportado nunca". Además, cuestionó la composición de la selección francesa, a pesar de que la mayoría de sus jugadores nacieron en Francia.

Mariano Rajoy lleva varias competiciones futbolísticas de selecciones realizando su particular crónica de los encuentros de España. Pero en este Mundial de fútbol está mezclando la parte deportiva con tintes políticos y, en su análisis después de la victoria española ante Bélgica, directamente ha realizado un comentario racista asegurando que la plantilla de Francia está compuesta "sin franceses".

El expresidente del Gobierno ha realizado este viernes su habitual análisis posterior al partido de España en 'El Debate', en esta ocasión a raíz de la victoria española por 2-1 en cuartos de final ante Bélgica. Y, en vez de limitarse al ámbito deportivo, Rajoy ha aprovechado la ocasión para asumir un discurso ultra.

Nada más comenzar su artículo, el 'popular' ha cargado contra la izquierda aprovechando el mote con el que se conoce a la selección belga: los Diablos Rojos. "Salvo la excepción que confirma la regla general, que es la camiseta de España, los diablos, tampoco los rojos, nada bueno han aportado nunca", ha escrito.

Este comentario hace referencia a la izquierda política, a los que también se le conoce como 'rojos', aseverando que "nada bueno han aportado nunca". Ahora bien, el expresidente no solo ha adoptado esa parte del discurso ultra para cargar contra el adversario político, sino que también ha comprado la parte racista del mundo.

España jugará este próximo martes las semifinales del Mundial ante Francia, una selección que, para Rajoy, no está compuesta por personas galas: "Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses".

Un comentario racista que no se avala por los datos ya que, teniendo en cuenta algo como el lugar de nacimiento de los futbolistas (lo cual no excluye que sean franceses), de los 26 convocados por Didier Deschamps solo tres no fueron concebidos en Francia: Michael Olise (Inglaterra), Marcus Thuram (Italia) y Brice Samba (República Democrática del Congo).

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