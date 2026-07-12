Al menos nueve heridos, uno por asta de toro, en un tenso pero emocionante sexto encierro de San Fermín

Los detalles A pesar de que la manada de la ganadería La Palmosilla empezó unida, pronto se dividió dejando momentos tanto de disfrute para los corredores como peligrosos. La cornada se produjo en la entrada de la Plaza de Toros y se atendió en el lugar.

El sexto encierro de San Fermín 2026, protagonizado por los toros de la ganadería La Palmosilla, ha sido tanto emocionante como peligroso, con una duración de dos minutos y medio. A pesar de comenzar como una manada compacta, los toros se dispersaron rápidamente, creando momentos tensos, especialmente en la bajada al callejón. El encierro dejó nueve heridos: una cornada en el codo y ocho contusiones. Tres heridos fueron trasladados al ambulatorio Doctor San Martín y cinco al Hospital Universitario de Navarra. Los incidentes ocurrieron principalmente en los tramos de Estafeta, Telefónica y Mercaderes.

El sexto encierro de San Fermín 2026 ha sido tenso y emocionante a partes iguales. Porque ha deparado una gran carrera al igual que ha dejado momentos de peligro en los dos minutos y medio que los astados han recorrido las calles de Pamplona. Los toros, de la ganadería gaditana La Palmosilla, han cerrado su participación en el evento en un encierro multitudinario aprovechando que era domingo.

Según el primer parte de heridos se han producido nueve atenciones, siendo una de ellas por una cornada y el resto por contusiones de diversa consideración.

El encierro ha tenido una buena cantidad de golpes y de trompicones que los toros han provocado por las calles de Pamplona. Especialmente tensa fue la bajada al callejón, cuando uno de los animales ha embestido a un grupo de corredores.

A pesar de salir compacta del corral de Santo Domingo, la manada pronto se ha dividido después de que dos toros colorados abriera hueco con el resto de sus hermanos. Con momentos para el disfrute en la Plaza Consistorial, a Mercaderes han entrado los astados por su lado derecho.

El grupo ha superado sin mayor dificultad la curva hacia Estafeta, con los toros muy estirados y con un ritmo no demasiado explosivo pero sí constante. En la segunda parte de Estafeta, cuando cinco toros comenzaban a agruparse, cuatro han quedado más atrás tras tropezar con un grupo de Mozos.

En el tramo de Telefónica y la bajada al callejón, los toros se han perdido en la multitud y ha sido entonces cuando uno de ellos, al encarar la Plaza de Toros, ha embestido a un grupo de corredores en el momento de mayor peligro de la carrera.

Una cornada en un codo

En esta zona es donde se ha producido la herida penetrante en codo por asta de toro que ha sido atendida en la misma Plaza de Toros.

De las otros ocho incidencias registradas, tres han precisado traslado al ambulatorio Doctor San Martín y cinco al Hospital Universitario de Navarra. Los corredores trasladados al ambulatorio proceden dos de ellos del tramo de Estafeta y presentan contusiones en el pie y otro de Telefónica con una contusión maxilofacial.

Entre los evacuados al hospital figuran uno procedente de Santo Domingo, con una contusión torácica, otro del tramo de Mercaderes con una contusión en la pierna, dos de Estafeta, uno con una contusión con deformidad en el hombro y otro con una contusión en el codo y un quinto desde Telefónica con una contusión craneal y maxilofacial.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido