Di Giannantonio advierte sobre la superioridad de Márquez en Alemania: "Marc será temible como siempre"

El piloto italiano afronta su mejor año en MotoGP, sin embargo, son muchos los nombres que pelean por las primeras posiciones cada fin de semana y en Sachsenring, 'Diggia' tiene un favorito.

Tras cinco años pilotando una Ducati, esta semana se ha oficializado el fichaje de Fabio Di Giannantonio por KTM para 2027, donde compartirá garaje con Álex Márquez. El italiano afrontará así uno de los retos más grandes de su carrera, pilotando la que previsiblemente será una moto competitiva, como está dejando ver este año Pedro Acosta.

Hasta su salida, resta la segunda mitad de campeonato 2026, donde el piloto está firmando uno de sus mejores momentos en MotoGP. Es tercero en el campeonato: "Estamos rindiendo a un gran nivel, con una velocidad excelente, nos estamos divirtiendo este año y competimos con los mejores, intentando estar entre ellos".

Por el momento, el Gran Premio de Alemania es la próxima cita de la categoría reina y tendrá lugar este fin de semana en Sachsenring. 'Diggia' ha analizado la prueba: "Márquez será temible como siempre. Es muy fuerte y siempre ha tenido algo especial, y sin duda lo tendrá de nuevo este año. Las Aprilia también serán muy rápidas; ya lo fueron el año pasado con Bezzecchi, que estaba detrás de mí antes de que ambos nos cayéramos".

Un fin de semana difícil el que augura el piloto de VR46, cómo sentenció en una frase: "Será una carrera donde no habrá un solo rival, sino cinco rivales fuertes entre Márquez y las cuatro Aprilia". Sin embargo, el italiano se prepara para seguir dando guerra y demostrar a sus 27 años de edad su gran talento.

"Siempre he trabajado duro y siempre ha creído en mí mismo. Esto me ha ayudado a crecer y a conseguir grandes resultados, que nos han llevado al tercer puesto en el campeonato hoy y a una posición fantástica el año que viene", aseguraba Di Giannantonio, como recoge 'Motosan'.

Solo queda esperar para conocer que le deparará al piloto esta nueva etapa en su carrera, así analizó el cambio: "No fue fácil, pero también intenté pensar en mí mismo, era el momento adecuado para asumir un nuevo reto y convertirme en la imagen de un equipo oficial, estoy muy feliz".

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