Las fuertes tormentas y los avisos por calor cierran una semana con temperaturas de récord

Los detalles Bilbao ha batido, en dos días consecutivos, sus temperaturas mínimas. Durante la madrugada de este domingo, la capital vasca no ha bajado de los 22,5ºC, superando el récord establecido la noche anterior de 22,3ºC.

Esta semana, España ha experimentado su segunda ola de calor del verano, culminando el domingo con altas temperaturas y tormentas en el norte, algunas con granizo. La noche del domingo fue especialmente cálida en el Mediterráneo y el norte, destacando Bilbao, que ha registrado récords de temperatura mínima dos días consecutivos. Mientras el noroeste del país experimenta un descenso de temperaturas, el este sigue en alerta por calor. Por la tarde, las tormentas se intensificarán en el norte, afectando a ocho comunidades. Al inicio de la semana, una borrasca en Galicia traerá lluvias al norte, mientras el Mediterráneo enfrentará calor extremo, con temperaturas que superarán los 40 grados en varias regiones. Según la OMM, junio ha sido un mes de récord de calor en Europa Occidental.

Esta semana se ha vivido la segunda ola de calor del verano en España y este domingo se va a cerrar con altas temperaturas, pero con la entrada por la tarde de las tormentas que se producirán en el norte y que, en algunos casos, incluirán granizo.

Una jornada de domingo que ha comenzado con una noche tórrida en buena parte del Mediterráneo (Benidorm 27,7, Formentera 26,5, Ibiza 26,3...), pero también en puntos de La Rioja o Euskadi (Haro 25,5, Labastida [Gipuzkoa] 25,7). De hecho, el caso más llamativo es el de Bilbao.

La capital vasca lleva dos días consecutivos batiendo el récord de mínima. Si el sábado lo superaron no bajando de los 22,3C, esta madrugada no se ha bajado de los 22,5ºC. Además, desde las seis de la mañana ya se superan los 30 grados en Bilbao, mientras que en otros puntos de Euskadi también han iniciado el día con 31-32ºC.

En cambio, el noroeste del país será el que note el cambio de temperaturas. Se desploman el norte de Extremadura, oeste de Castilla y León y Galicia. En el sur de Galicia bajan casi 10 grados. De los 40 que rondaban en Ourense, este domingo se quedarán sobre los 30. Un contraste con la parte este del país, donde hasta siete comunidades están en aviso por calor, en naranja en el caso de Mallorca, Lleida, Navarra y Euskadi.

Durante la tarde de este domingo irán creciendo las tormentas, volviendo a ser en el norte y con granizo. Sobre todo Galicia, Cantábrico y Pirineos. Con el paso de las horas se moverán del interior hacia la costa. Los modelos apuntan a que serán más fuertes en Lugo-oeste de Asturias y este de Cantabria-oeste de Bizkaia. En total, ocho comunidades en aviso por tormentas, siendo esos avisos naranjas en Lugo, Asturias, norte de Castilla y León, Cantabria, oeste de Euskadi y Cuenca.

Previsión del inicio de semana

Durante los primeros días de esta semana nos va a acompañar una borrasca al oeste de Galicia, que tampoco va a afectar mucho. Además, también se prevén lluvias durante el lunes en Pirineos y en la Ibérica Sur. Para el martes, las lluvias (débiles) estarán en las montañas del este, aunque se esperan tormentas en Asturias y algo menos en Galicia.

En cambio, el Mediterráneo vivirá una situación completamente diferente enfrentándose al calor extremo. Si ya el lunes bajarán las temperaturas en el norte, en el sur y este de la península sí subirán de manera generalizada. Ya el martes, el calor será extremo en el noreste y Mediterráneo con más de 10ºC por encima de lo habitual en Navarra, La Rioja o Cataluña.

Para el miércoles, se esperan temperaturas extremas en Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Cataluña y Baleares. Es decir, más de 40 grados en provincias del este y sureste.

Un junio de récord

Según la OMM, Europa Occidental ha vivido este junio una ola de calor récord y la temperatura global mensual del agua (sin los polos) ha superado el récord anterior de junio 2024.

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