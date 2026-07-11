¡Fea caída de Bezzecchi en Alemania! El piloto de Aprilia saldrá octavo y Márquez se lleva la pole

El piloto italiano volvió a caerse en Alemania, esta vez durante la Q2, donde perdió el control de su Aprilia y no pudo mejorar el octavo tiempo más rápido.

Nueva caída de Marco Bezzecchi en el Gran Premio de Alemania. El italiano se fue al suelo en una acción en la que perdió el control de la Aprilia durante la Q2. El segundo clasificado del Mundial saldrá desde la octava posición.

Tras lo ocurrido, Bezzecchi fue atendido por los médicos del equipo y fue captado por las cámaras saliendo del camión con un cavestrillo puesto y pocos minutos después, se ha confirmado que sufre una fractura en la clavícula izquierda con desplazamiento que requiere operación. El piloto causará baja por lo tanto el resto del fin de semana en Alemania y se dirige ya hacia Italia para ser tratado.

Su compañero y líder del campeonato, Jorge Martín, fue noveno; tras él, Pedro Acosta y Pecco Bagnaia. Marc Márquez volvió a ser el rey en Sachsenring. El piloto de Ducati se llevó la 'pole' y firmó el mejor tiempo histórico del circuito alemán. Álex Márquez y Fabio di Giannantonio completaron el podio y aprietan aún más la cabeza de la clasificación del Mundial de pilotos.

Esta tarde tiene lugar la 'sprint', una nueva oportunidad para que los pilotos del 'paddock' sumen puntos y sigan ganando sensaciones de cara a la carrera larga del domingo.

Esta por ver cuando regresa Bezzecchi, el italiano ya confirmaba en los días previos al Gran Premio que no se encontraba al 100% físicamente y esta caída supone un nuevo obstáculo para el piloto de Aprilia, que atraviesa un momento complicado en MotoGP tras un increíble arranque de temporada que se esta desvaneciendo en las últimas citas.

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