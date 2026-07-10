Jorge Martín muestra sus dudas ante el gran momento de Márquez: "Marc sin duda es el favorito"

El piloto de Aprilia es líder del Mundial, sin embargo, en sus declaraciones previas al GP de Alemania, ha mostrado su preocupación por "el favorito", Marc Márquez.

Jorge Martín es el líder provisional del campeonato de MotoGP, tras superar a su compañero Marco Bezzecchi tras el GP de la República Checa. Dos citas después, ambos se verán las caras en Alemania, este fin de semana, donde el nuevo líder del campeonato no se ha mostrado convencido de ser el más rápido.

"Estoy contento, definitivamente estamos haciendo un gran trabajo junto a Aprilia. No me importa ser primero, segundo o tercero, el campeonato está bastante abierto, todos son competitivos, y nunca puedes saber si podrás mantenerte al frente por mucho tiempo", aseguraba Martín, que luego afirmó tener "mucha falta de velocidad" en Países Bajos.

El madrileño explicó también que Sachsenring "es un circuito que le gusta", aunque apostó por otros pilotos del 'paddock' para la prueba: "Marc sin duda es el favorito, está mejorando cada vez más, mientras que Marco (Bezzecchi), a mi parecer, sigue siendo el más rápido todo el año". Jorge se encuentra centrado en "seguir su camino y haciendo progresos", aunque al hablar del podio, no se termina de ver entre los tres primeros: "Espero poder luchar de nuevo".

Luego, como recoge 'GPOne', quiso remarcar el detalle que no le hace verse con la misma confianza que cuando ganó el Mundial en 2024: "Siempre estaba en la lucha por el éxito, mientras que este año hay carreras en las que estoy un poco más atrás. Es precisamente ese último punto el que me falta para poder luchar por el Mundial. Debo mejorar mi rendimiento".

Y cerró analizando el presente con Aprilia, donde se ve "un poco por delante de los demás", y un futuro cargado de expectativas con Yamaha: "Estoy contento y veré qué me depara el futuro, pero tengo una gran ocasión este año con Aprilia y quiero aprovecharla".

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