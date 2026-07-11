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"He ido bastante incómodo"

Dudas de Marc Márquez en Alemania: "Si no mejoro, acabaré tercero"

A pesar de ganar la sprint, el ilerdense cree que debe mejorar para vencer a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio en Sachsenring.

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Tras lograr la pole, el récord de la pista y la victoria en la carrera al sprint, a cualquiera le sorprende escuchar a Marc Márquez al término de la jornada.

"Hemos ganado, pero he ido bastante incómodo", ha explicado el vigente campeón de MotoGP en 'DAZN'.

Jorge Lorenzo, con dudas, le ha preguntado qué es lo que ha gestionado y cómo se ha dosificado para esta carrera.

"Pues porque tenía más. Incluso Alex hoy iba un poquito más rápido en los entrenos de la mañana", ha replicado.

"Pero he salido primero, he impuesto mi ritmo. Yo creo que tenía un poquito más que él", ha añadido.

Eso sí, tiene claro que deberá subir su nivel para vencer a Alex Márquez y Fabio Di Giannantonio este domingo.

"Así que para mañana, si queremos ganar la carrera, tenemos que mejorar. Si no, acabaremos terceros", ha zanjado. ¿Farol o realidad?

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