El jefe de Ducati agradece a Pecco Bagnaia su compromiso y celebra la llegada de Pedro Acosta

Davide Tardozzi ha mostrado su orgullo por haber trabajado junto al bicampeón de MotoGP y por su labor al frente de Ducati, pero también ha sacado pecho de haber fichado al piloto más codiciado.

La llegada de Pedro Acosta a Ducati ya es una realidad. El piloto español abandona KTM en busca de una oportunidad para competir y proclamarse campeón, y será con los de Borgo Panigale donde peleará por ello.

Sin embargo, la incorporación de Acosta ha supuesto la salida de Pecco Bagnaia. Un piloto que ha vestido el mono rojo durante ocho años y donde ha ganado dos títulos de MotoGP. A pesar de su marcha, la relación entre el piloto italiano y el equipo ha sido cordial hasta el anuncio, tal y como ha asegurado el jefe de Ducati.

"Él ha dado muchísimo a Ducati, siempre debemos recordarlo. Dos títulos mundiales, dos veces subcampeón, 31 victorias, 28 poles, 63 podios y cifras que no se quedarán así, porque aún tenemos otra mitad de temporada. Todo esto no puede más que hacernos mirar a Pecco con satisfacción y orgullo", afirma Davide Tardozzi, en una entrevista para 'GPOne'.

En sí, el jefe de los italianos ha mostrado su orgullo y agradecimiento por el piloto turinés, quien aún correrá con ellos hasta el GP de Valencia, por su compromiso incondicional y le desea un próspero futuro. "Hay momentos en la vida de un piloto en los que es mejor separarse, pero de la manera correcta. Pecco encontrará una moto supercompetitiva el próximo año", añade Tadozzi.

Por último, el jefe de Ducati ha valorado la marcha de Bagnaia, recordando el fichaje de Acosta como el piloto más codiciado por el resto de marcas. "Mientras, nosotros encontramos un piloto que es deseado por todo el paddock, como Pedro. Pienso que ambos tenemos una gran oportunidad de crecimiento", ha concluido Davide.

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