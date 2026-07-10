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Al menos nueve heridos en un caótico cuarto encierro de San Fermín con la manada de toros partida en dos

Los detalles Cuatro astados han caído en Mercaderes partiendo la manada en una jornada en la que, de momento, no se han registrado cornadas. Cinco personas, trasladadas al hospital.

Cuarto encierro de San Fermín 2026 Cuarto encierro de San Fermín 2026Europa Press / jbr35643
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Final del cuarto encierro de San Fermín 2026. Final de la carrera del 10 de junio en las calles de Navarra. Rapidísima, de poco más de dos minutos y medio. Y peligrosa, muy peligrosa ha sido al sumarse las ya habituales caídas con un grupo de toros partido en dos que han ido además a gran velocidad.

Porque en la calle Estafeta han cogido velocidad. Porque ahí es cuando y donde se han producido momentos de gran tensión con gente por los suelos y con montoneras. Los seis toros, por delante de los primeros cabestros durante el encierro.

Uno donde, además, hasta cuatro astados se han caído en la curva de Mercaderes, separando el grupo en dos con el correspondiente peligro que conlleva.

El primer parte provisional de heridos informa de que hay nueve corredores que han recibido atención médica por incidentes en Santo Domingo, Mercaderes, Espoz, Mina y en el interior de la plaza.

De todos ellos hay cinco personas que han necesitado un traslado al hospital universitario.

Ha sido, de momento, el encierro más caótico de lo que se lleva de San Fermín. Caídas, multitudes, muchedumbre... y el grupo de toros de Álvaro Núñez partido en dos después de que cuatro astados fueran al suelo en Mercaderes.

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