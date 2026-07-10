Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

El vigente campeón del mundo ha resaltado la superioridad de su moto respecto a la de sus rivales, y mantiene su confianza en poder completar una remontada en la clasificación.

Marc Márquez continúa gestando una remontada que, a principios de temporada, parecía imposible. El ilerdense ha recuperado su forma y nivel sobre la moto, y ha logrado reducir notablemente la distancia con los pilotos que están a la cabeza de la clasificación.

Por el momento, las Aprilia dominan el Mundial de MotoGP con Jorge Martín y Marco Bezzecchi al frente. Sin embargo, la diferencia de puntos entre ambos pilotos con Márquez se reduce a 40 y 33 puntos, respectivamente. Unas cifras que, en caso de que el vigente campeón continúe en racha, podrían verse reducidas de forma considerable.

Por parte del piloto de Ducati, este cree que la moto de los de Borgo Panigale sigue siendo superior a su principal competidor, a pesar de haber tenido un mejor comienzo de campeonato que ellos. "Sigo con mi discurso: a 22 carreras tenemos la mejor moto", asegura Márquez.

En declaraciones a 'DAZN', el eneacampeón del mundo asegura que en el GP de Alemania de este fin de semana tendrá que hacer un gran esfuerzo por rebasar en la clasificación a sus rivales. "Cuando llegas a este tipo de circuito, si ganas es porque es tuyo; de lo contrario, es un desastre. Sé que tendré que hacer cuentas, hay tres pilotos delante de mí que conducen bien y son rápidos", añade.

Por último, el ilerdense ha destacado que hará todo lo posible por sacar el máximo rendimiento en pista para ganar y llevarse el título. "Habrá circuitos donde irá mejor una y circuitos donde irá mejor otra, pero podemos sacar el máximo en cada circuito, y eso será lo importante", ha concluido Márquez.

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