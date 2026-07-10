Murray duda que Alcaraz y Sinner puedan formar un nuevo 'Big 3': "No creo que lo volvamos a ver"

El extenista británico ve complicado que los dos mejores tenistas del momento puedan conformar un trío tan dominante como el de Nadal, Djokovic y Federer.

El 'Big 3' del tenis masculino es considerado como el trío de los mejores tenistas que ha tenido este deporte. Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic dominaron el circuito ATP durante más de 20 años, llevándose la mayoría de trofeos frente a sus rivales.

Sin embargo, los gloriosos años de los tres tenistas han quedado en el ocaso, y la nueva generación de tenistas busca conformar un nuevo trío con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al frente. A pesar del buen nivel que hay en el actual circuito, una leyenda del tenis que lidió con el 'Big 3' duda que se pueda replicar algo igual.

"Fue la mejor época que hemos visto en el tenis masculino. Tener a tres jugadores así, ganando más de 20 títulos de Grand Slam cada uno. No creo que volvamos a ver algo así en lo que me queda de vida", asegura Andy Murray, extenista británico.

Tal fue la superioridad de las tres leyendas, que el propio Murray desea no haber compartido época con uno o dos de ellos. "¿Habría ganado más si Roger, Rafa y Novak no hubieran estado aquí? Probablemente, pero no lo veo de esa manera. Creo que habría ganado más si hubiera habido uno menos de ellos o, mejor aún, ¡dos menos!", bromeaba Andy en declaraciones recogidas por 'Tennis365'.

Por último, Murray ha incidido en el gran nivel y rivalidad que había entre los tres, el cual hacía imposible que otro tenista pudiese llevarse algún trofeo, pero agradece haber compartido pista con ellos. "Hubo momentos en los que probablemente deseé no estar jugando al mismo tiempo que ellos, pero otra forma de verlo es que tuve la suerte de jugar contra estos tres grandes campeones en los escenarios más importantes del tenis e intentar vencerlos", concluye Murray.

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