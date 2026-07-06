Trump incendia el Mundial: la FIFA retira la tarjeta roja a Balogun tras su llamada a Infantino

La otra cara La Federación Belga de Fútbol anuncia que estudiarán "todas las opciones posibles" con el objetivo de "salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio".

Donald Trump ha influido en el Mundial al lograr que la FIFA retire la tarjeta roja a Folarin Balogun, delantero de Estados Unidos, tras su expulsión en el partido contra Bosnia-Herzegovina. Esta decisión, anunciada por 'The New York Times', ha sorprendido a la selección de Bélgica, próximo rival de Estados Unidos, y ha generado controversia. La Real Federación Belga está analizando opciones legales, ya que la medida contradice el Código Disciplinario de la FIFA. Según el artículo 27, la FIFA puede suspender medidas disciplinarias, como ocurrió con Cristiano Ronaldo en el pasado. Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, defendió la resolución como justa.

Donald Trump se ha convertido en un elemento más dentro del Mundial. El presidente de Estados Unidos ha motivado que la FIFA retire la tarjeta roja mostrada al delantero estrella de su selección, Folarin Balogun, durante el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia-Herzegovina que acabó con triunfo de los estadounidenses por 2-0. La decisión ha causado estupor en la selección de Bélgica, próximo rival de Estados Unidos en el Mundial, una decisión que llega después de la llamada de Trump al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según adelantó 'The New York Times'. "Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia", escribió Trump en sus redes sociales.

La Real Federación Belga asegura estudiar "todas las opciones posibles" ante esta sanción tras reconocer estar "asombrados" ante una decisión que obliga a remontarse hasta 1962. Ese año, la FIFA retiró una tarjeta roja a Garrincha que le permitió jugar la final contra Checoslovaquia. "Para salvaguardar los derechos legítimos de todos los equipos participantes y proteger los principios fundamentales del juego limpio en nuestro deporte, tanto en esta Copa Mundial de la FIFA como en futuras ediciones del torneo, la RBFA está estudiando todas las opciones posibles", recoge el comunicado.

Recuerdan, además, que la medida contradice el artículo 66.4 del Código Disciplinario y el artículo 10.5 del propio Reglamento del Mundial, los cuales dictan de forma taxativa: "Si un jugador o un oficial del equipo es expulsado como resultado de una tarjeta roja directa o indirecta (segunda amonestación), será suspendido automáticamente del siguiente partido de su equipo. Además, podrían imponerse sanciones adicionales".

El seleccionador de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, defendió la resolución afirmando que "ser más justo que esto es imposible", ya que, a su criterio, el "99,9%" de las personas coincidía en que la expulsión ante Bosnia-Herzegovina por el pisotón fortuito había sido desproporcionada.

¿Qué dice el artículo 27 por el que Balogun podrá jugar contra Bélgica?

El artículo 27 del Código Disciplinario habilita a la FIFA "a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria". Un artículo anterior del código, el 25, establece que los órganos judiciales "determinan el tipo y la extensión de las medidas disciplinarias que proceda imponer, en función de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes".

De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja no solo implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también conlleva la suspensión para el siguiente encuentro. Sin embargo, la Comisión Disciplinaria ha aplicado el citado artículo 27, un recurso al que también se acudió en su día con Cristiano Ronaldo, a quien se le redujo una sanción de tres a un partido en la fase de clasificación, permitiéndole jugar la fase final del torneo.

"Los órganos judiciales podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria. Al suspender la aplicación de la sanción, los órganos judiciales someterán al sancionado a un período de prueba, con una duración de entre uno y cuatro años".

Este articulado se introdujo en 2019 cuando se reestructuró el código disciplinario para hacerlo más conciso y, tras recibir varios ajustes jurídicos, se estableció de forma definitiva en la edición de 2023.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido