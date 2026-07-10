Audi y Alpine valoran el fichaje de Carlos Sainz: "Tomaremos las decisiones cuando llegue el momento"

Mattia Binotto y Steve Nielsen ha analizado la posibilidad de incorporar al piloto madrileño en sus filas para 2027, tras la presumible insatisfacción de Carlos en Williams.

Cada vez son más los rumores que sitúan a Carlos Sainz fuera de Williams en 2027. La difícil temporada que atraviesan en Grove estaría empujando al madrileño a reconsiderar su futuro, a pesar de mostrarse comprometido con la escudería británica ante los medios.

Audi y Alpine son los destinos rumoreados para Carlos. Ante toda la conversación que rodea al 'paddock' y los pilotos este fin de semana, los directores de ambas marcas se han pronunciado. Primeramente, Mattia Binotto cerraba la puerta de llegada a Sainz: "Tenemos una gran pareja de pilotos, tenemos dos pilotos rápidos y eso es exactamente lo que me satisface".

Luego defendió a Nico Hulkenberg, el elegido para salir en caso de llegar el español: "Nico todavía tiene mucha gasolina en el tanque. Puedes ver su concentración. Es rápido, consistente y casi parece un piloto joven. Todavía le quedan muchos años por delante, hace muy bien su trabajo y estamos muy satisfechos". Negada la posibilidad de Audi, Steve Nielsen ponía en valor a Franco Colapinto como piloto a pesar de su juventud.

"Ha tenido un comienzo lento, si me permiten decirlo. Está mejorando. Ya ha tenido buenas actuaciones este año. Está progresando. Así que creo que está ahí por méritos propios y, cuando llegue el momento, tomaremos las decisiones", explicaba Nielsen. Aunque el ingeniero británico no descartó la salida del argentino del todo: "Si (Colapinto) es lo suficientemente bueno, se quedará; si no, hay una mejor opción. Así es la Fórmula 1".

Un futuro incierto el que aguarda a Carlos Sainz, a la espera de ver si en Williams son capaces de resolver la falta de ritmo que arrastran desde el inicio del campeonato. Una incógnita que se resolverá en las próximas semanas o meses y que sin duda generaría una gran expectación entre los seguidores del automovilismo español.

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