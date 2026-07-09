La apuesta de Melandri para Alemania: "Las Aprilia irán muy rápido pero Márquez suele estar en otro nivel"

El expiloto italiano ha analizado la situación actual del Mundial de MotoGP, donde ha dado al nueve veces campeón mundial como favorito, a pesar de la superioridad de las Aprilia.

La temporada 2026 de MotoGP atraviesa un momento de gran emoción tras el adelantamiento de Jorge Martín a Marco Bezzecchi en la clasificación general del Campeonato de Pilotos. El español lidera aunque otros pilotos como Marc Márquez, Pedro Acosta o Ai Ogura están apretando en las últimas citas. Sobre esto ha hablado Marco Melandri.

Comenzó hablando del piloto catalán y su superioridad con Pecco Bagnaia: "Márquez aventaja en cinco segundos a la segunda Ducati". Para luego comenzar a analizar el próximo Gran Premio, que será en Alemania, una prueba importante para el futuro compañero de Marc, Pedro Acosta, que pasó por quirófano hace alfo más de una semana: "Se ha operado, pero ahora, al tomar las curvas a la izquierda, el circuito de Sachsenring no supone un gran esfuerzo para el antebrazo, porque siempre tienes el brazo estirado, relajado. Así que en ese aspecto no tendrá problemas".

Luego, el expiloto aseguró que "las Aprilia irán muy rápido por tomar las curvas muy cerradas", sin embargo, Melandri tiene otro favorito en mente: "(Las Aprilia) tienen mucho agarre y no desgastan los neumáticos, así que estarán realmente en la lucha. Pero Márquez suele estar aquí en otro nivel". Sin duda, será una gran prueba en Saschenring, donde más pilotos de Noale podrían amenazar a Márquez.

"Cuidado con Ogura, es japonés. No le damos mucha importancia porque estamos acostumbrados a prestar más atención a los italianos y a los españoles que compiten por el Mundial. Me temo que, de todos modos, será muy difícil de manejar". Y para cerrar sus declaraciones en el pódcast 'Chiacchiere da Box', ofreció su punto de vista sobre la compleja situación actual de Bezzecchi: "Antes de las vacaciones de verano, esta es una prueba de fuego muy importante para Marco, precisamente. Aquí, en mi opinión, se ve en qué dirección puede ir el Mundial".

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