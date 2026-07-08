El CEO de Anthropic pide "pausar" el desarrollo de la IA: "Podría comprimir 100 años de progreso científico en menos de una década"

Los detalles Darío Amodei sostiene que el desarrollo de esta tecnología podría multiplicar la productividad de los investigadores humanos, pero advierte que ese potencial también entraña riesgos de enorme magnitud.

El consejero delegado de Anthropic, Darío Amodei, ha emitido una advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial, sugiriendo que su desarrollo podría equivaler a un siglo de avances científicos en menos de diez años. Amodei destaca el potencial de la IA para revolucionar disciplinas como la medicina y la biología, pero también alerta sobre los riesgos asociados a su rápida evolución sin supervisión adecuada. Propone una "pausa" en el desarrollo de la IA para evaluar sus implicaciones y garantizar un despliegue seguro. Sus declaraciones surgen en un contexto de intensa competencia en el sector y crecientes llamados a reforzar la regulación.

El consejero delegado de Anthropic, Darío Amodei, ha lanzado una de las advertencias más contundentes hasta la fecha sobre el futuro de la inteligencia artificial. En un extenso ensayo, el responsable de la empresa creadora del asistente de IA Claude sostiene que el desarrollo de esta tecnología podría suponer el equivalente a un siglo de avances científicos en menos de diez años, un escenario que, a su juicio, obliga a replantear la velocidad a la que está evolucionando el sector.

Amodei considera que la IA está cerca de convertirse en un acelerador sin precedentes para disciplinas como la medicina, la biología o la investigación científica. Según explica, sistemas de inteligencia artificial con capacidades muy superiores a las actuales podrían trabajar de forma ininterrumpida y multiplicar la productividad de los investigadores humanos, abriendo la puerta a descubrimientos que hoy requerirían décadas.

Sin embargo, el directivo insiste en que ese potencial también entraña riesgos de enorme magnitud. En su opinión, el principal problema no reside únicamente en el desarrollo de modelos cada vez más potentes, sino en la falta de mecanismos de supervisión y de instituciones capaces de gestionar un avance tecnológico que progresa mucho más rápido que la regulación.

Por ello, el máximo responsable de Anthropic defiende la necesidad de introducir una especie de "pausa" o capacidad de frenado coordinada que permita detener temporalmente el desarrollo de sistemas de IA cuando sea necesario evaluar sus implicaciones. El objetivo, sostiene, no es impedir la innovación, sino ganar tiempo para reforzar la gobernanza y garantizar que las nuevas capacidades se despliegan de forma segura y responsable.

El empresario subraya que su ensayo no pretende promocionar los productos de Anthropic, sino abrir un debate sobre un escenario que considera cada vez más cercano. A su juicio, la humanidad podría encontrarse en los próximos cinco o diez años ante una transformación tecnológica sin precedentes históricos, con efectos capaces de redefinir la economía, la investigación científica y numerosos sectores productivos.

Las declaraciones de Amodei llegan en un momento de intensa competencia entre las principales compañías dedicadas a la inteligencia artificial, como Anthropic, OpenAI o Google DeepMind, inmersas en una carrera por desarrollar modelos cada vez más avanzados. Mientras el sector acelera el lanzamiento de nuevas herramientas, crecen también las voces que reclaman reforzar la regulación y establecer mecanismos internacionales de control para minimizar los riesgos asociados a esta tecnología.

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