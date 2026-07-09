Miles de kilómetros en bus, tres fronteras y un deseo de libertad: 'Las pioneras de Béjar' y su exilio durante el franquismo

Los detalles Eran 43 mujeres especializadas en la industria textil consolidada en Béjar, pero con malas condiciones laborales. Por ello, muchas se fueron a Alemania, donde les prometieron salarios más altos, un viaje pagado, vacaciones, residencia y lo más importante: libertad.

En los años 60, un grupo de mujeres españolas dejó Béjar, Salamanca, para trabajar en una fábrica textil en Alemania, buscando libertad y mejores condiciones laborales. Estas 43 mujeres, casi todas solteras, recorrieron 2.000 kilómetros en autobús, cruzando tres fronteras en un viaje de tres días. Fueron reclutadas por ser trabajadoras especializadas y se les prometió salarios más altos, vacaciones, residencia y libertad, algo inalcanzable en la España franquista. En Alemania, enviaron dinero a sus familias, mejorando sus vidas. Aunque muchas recuerdan esta etapa como feliz, algunas enfrentaron prejuicios al regresar a Béjar. Su historia se narra en el libro 'Las pioneras bejeranas'.

En los años 60, un grupo de mujeres tuvo que dejar España atrás e irse solas a buscar una vida mejor. En un autobús, viajaron las primeras mujeres españolas que en 1960 dejaron toda su vida en Béjar, Salamanca, para irse a trabajar a una fábrica textil alemana. Soñaban con un futuro en el que hubiera libertad y muchas nunca volvieron. Su historia se explica ahora en una exposición simultánea en Béjar y en Alemania.

Una muestra que se basa en el libro 'Las pioneras bejeranas', que cuenta la historia de esas mujeres, de cómo migraron a un mundo totalmente nuevo para ellas. Porque fueron 43 las mujeres, casi todas solteras, que recorrieron 2.000 kilómetros en autobús, cruzando tres fronteras, para llegar hasta una pequeña localidad alemana. Tres días de viaje, toda una aventura que acabó en la portada de los periódicos alemanes.

Las fueron a buscar porque eran trabajadoras especializadas en la industria textil consolidada en Béjar o, al menos, así lo contaba el NODO en ese momento. Sus condiciones laborales en Béjar no eran buenas, así que cuando les ofrecieron irse a Alemania, muchas aceptaron. Se les prometió: salarios más altos, un viaje pagado, vacaciones, residencia y lo más importante: libertad.

Venían de un país, España, en dictadura. Necesitaban el permiso de los hombres para todo: para trabajar, para abrir una cuenta bancaria o para firmar un contrato. Pero si se marchaban a Alemania, por primera vez, iban a tener la oportunidad de vivir sin tutelas, con una vida menos controlada y con autonomía, también económica.

Porque ellas se convirtieron en el sustento de sus familias, enviando dinero. De entrada, cobraban 5.500 pesetas al mes, que les daba para mantener a sus seres queridos en España. Gracias a su trabajo, a su esfuerzo y su valentía por migrar, sus familias pudieron tener una vida mejor.

La mayoría recuerda esta etapa como un tiempo feliz, aunque otras explican que cuando volvieron a Béjar se encontraron con prejuicios por haber emigrado solas.

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