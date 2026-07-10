Anticorrupción pide la imputación del expresidente de Correos por organización criminal

Los detalles La Fiscalía Anticorrupción avala que la UCO acceda al volcado de su teléfono móvil. Sin embargo, rechaza el volcado de los teléfonos de la gerente del PSOE, Ana Maria Fuentes, y de las secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación por organización criminal del expresidente de Correos, Juanma Serrano, por su implicación en las cloacas del PSOE y el supuesto amaño de contratos públicos. Además, apoya que la UCO acceda al contenido de su teléfono móvil. Sin embargo, rechaza el volcado de los teléfonos de la gerente del PSOE, Ana Maria Fuentes, y de las secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, al considerar estas medidas excesivamente invasivas. La UCO vincula a Serrano con el nombramiento de Leire Díez en Correos, gestionado directamente por Vicente Fernández para un cargo estratégico, evidenciando su participación activa en la trama.

La Fiscalía Anticorrupción pide la imputación por organización criminal del expresidente de Correos Juanma Serrano por su participación en las cloacas del PSOE y en el supuesto amaño de contratos públicos. Fuentes jurídicas confirman a laSexta que Anticorrupción también avala que la UCO acceda al volcado de su teléfono móvil.

No obstante, el órgano rechaza el volcado de los teléfonos de la gerente del PSOE, Ana Maria Fuentes, y de las secretarias Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro.

En el caso de Ana Maria Fuentes, Anticorrupción rechaza el volcado de su teléfono porque considera que es una medida excesivamente invasiva teniendo en cuenta que, aunque se le puede atribuir falsedad documental por las notas de encargo a Ismael Oliver y Jacobo Teijelo e incluso organización criminal como cómplice o coautora, su actuación respondió siempre a las órdenes de Santos Cerdán.

En el caso de Rodríguez y San Pedro, Anticorrupción cree que tienen que declarar como testigos y no se debe practicar una medida tan invasiva como el volcado de sus teléfonos porque su labor se limitó a funciones de secretarias siguiendo las órdenes que le daban sus superiores.

Sí cree Anticorrupción que a lo largo de la instrucción se les puede pedir a Rodríguez y San Pedro que aportan los mensajes que intercambiaron con Santos Cerdán o Ana María Fuentes en 2024 y 2025 de forma voluntaria.

La UCO vincula a Serrano con las cloacas del PSOE y afirma que le dio un cargo a Leire Díez

En el informe que conocimos este jueves de la UCO con novedades sobre Leire Díez y las cloacas del PSOE, los investigadores vinculaban al expresidente de Correos con la trama y con los contratos de la SEPI. En el informe, al que tuvo acceso laSexta, se recoge que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, habló con Juan Manuel Serrano para que abordase el fichaje de Leire Díez por la empresa pública.

El informe señala que el "posicionamiento" de Leire Díez en un cargo de Correos habría sido "tratado directamente" por Vicente Fernández con Serrano a través de una conversación entre ambos.

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En esa conversación, Fernández menciona a Serrano el tema de Leire con esta frase: "Lo que hablamos de Leire". Acto seguido, le pregunta si "podrían ponerlo ya en marcha". El intercambio se produjo el 17 de mayo de 2021. Un mes más tarde, el 21 de junio, Fernández confirma en el grupo Hirurok, que compartía con Leire Díez y Santos Cerdán, que Leire iba a ser contratada por Correos para estar "con su amigo Tote" en el área institucional, algo que Fernández ve "bueno para todos". Este aspecto, según los investigadores, evidencia que era "una cuestión estratégica para Hirurok".

El documento compartido en ese grupo preveía el nombramiento de Leire Díez como Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cesando a Jordi Escruela Soldevilla, que hasta entonces era responsable de esta rama. Esta reorganización, según los investigadores, no se limitaba al nombramiento de Leire Díez, sino que además la Dirección en la que fue nombrada pasó a depender directamente del Presidente de la entidad, es decir, de Serrano.

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Según el informe, Serrano habría participado activamente en el nombramiento de Leire Díez en Correos "desde los momentos iniciales, cuando Vicente [Fernández] habla con él para "ponerlo en marcha", hasta poco antes de que se produzca su nombramiento oficial, cuando habría mantenido contactos directos con Leire, como se ha visto anteriormente".

"Durante este período de dependencia directa entre Leire y Serrano, ambos habrían intercambiado mensajes también acerca de múltiples gestiones que no guardarían relación con la Dirección de Filatelia ni siquiera con Correos. Dichas comunicaciones parecerían guardar cierta similitud con las gestiones realizadas por el grupo Hirurok, como pudiera ser el acceso a financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) en favor de otras empresas", apunta el informe.

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