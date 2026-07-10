Mueren seis personas en el incendio de Los Gallardos (Almería) cuando huían de las llamas

Los detalles Las muertes se han producido en la pedanía de Bédar y algunos de ellos han sido hallados en vehículos, cuando presumiblemente trataban de huir de las llamas.

Seis personas han fallecido en el incendio forestal de Los Gallardos, Almería, según informó la dirección de la emergencia. Las víctimas fueron encontradas en la pedanía de Bédar, algunas en vehículos mientras intentaban huir del fuego. Dos personas fueron trasladadas al hospital, una por quemaduras y otra por inhalación de humo. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, expresó su pesar y el del gobierno andaluz. El incendio, declarado el jueves, movilizó a 150 efectivos, cinco autobombas y la Unidad Militar de Emergencias. La gravedad obligó a evacuar varias barriadas y cerrar carreteras cercanas al foco del incendio.

Seis personas han muerto este jueves en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), según ha confirmado la dirección de la emergencia. Las muertes se han producido en una pedanía de Bédar y algunos de ellos han sido hallados en vehículos, cuando presumiblemente trataban de huir de las llamas.

Además, dos personas han tenido que ser trasladadas a un centro hospitalario, una por quemaduras y otra por intoxicación al inhalar el humo. También, sobre el terreno, se ha atendido a otras cuatro personas por patologías respiratorias y quemaduras leves.

Según apunta la Junta de Andalucía, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, en funciones, Antonio Sanz, ha lamentado profundamente el fallecimiento de estas seis personas y ha trasladado el pésame del gobierno a sus familias y allegados: "Hoy el corazón de todos los andaluces está de luto", ha lamentado el consejero.

Asimismo, ha informado de que en el incendio, declarado durante la tarde de este jueves y que ha subido a situación 2, se encuentran trabajando 150 efectivos y cinco autobombas, junto a la Unidad Médica de Incendios Forestales, la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones y la Unidad de Mando.

Además, se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se desplegará a lo largo de la noche sobre el terreno para trabajar junto a los efectivos de Infoca y bomberos.

La gravedad de este foco ha obligado a evacuar a los vecinos de la barriada de Almocáizar, de Fuente del Albarico, Los Pinos y La Serena, así como las viviendas pertenecientes al Pinar de la localidad cercana de Bédar, donde una mujer resultó herida con quemaduras y tuvo que ser evacuada al hospital de Torrecárdenas.

En cuanto a las carreteras, se han cerrado la A-7, entre los kilómetros 709 y 714, en sentido creciente, y la N-340A en las inmediaciones del incendio.

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