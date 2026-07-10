Ducati destapa el calvario de Marc Márquez: "Tiene un problema realmente grave"

Davide Tardozzi, jefe de los de Borgo Panigale, ha hablado sobre los problemas que le ha acarreado al ilerdense la lesión en el hombro derecho.

"La gente no lo cree, pero..."

A pesar de haber ganado dos de las últimas tres carreras y haber dejado la diferencia con el liderato en 40 puntos cuando hace poco más de un mes era de más de 100, Marc Márquez aún no está al 100% físicamente.

Su hombro derecho le sigue lastrando y a pesar de que cruce la línea de meta en primer lugar, desde Ducati son conscientes de que ese problema aún no se ha solventado.

Así lo ha explicado Davide Tardozzi durante la previa del Gran Premio de Alemania en una entrevista concedida a 'GP One'.

"La gente no lo cree, pero Marc tiene un problema realmente grave en el miembro derecho, tanto en el brazo como en el hombro", ha arrancado.

El jefe de Ducati afirma que solo "basta con mirar cómo toma las curvas a la derecha y a la izquierda, verán que no hace las mismas cosas con los brazos".

De hecho, considera que el de Cervera no tendría rival si tuviera la condición física para coger las curvas de derechas igual que coge las de izquierdas.

"Nosotros en los datos vemos la diferencia de velocidad y puedo decirles que si hiciera a la derecha lo que hace a la izquierda... adiós", ha zanjado.

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