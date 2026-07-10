Las tibias 'disculpas' de Argüello tras cargar contra el Gobierno: "Cada uno verá por qué se siente aludido"

¿Qué ha dicho? El presidente de la Conferencia Episcopal también se ha pronunciado sobre sus declaraciones acerca de las terapias de conversión, señalando que no está a favor de ellas, pero "tampoco de las afirmativas".

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, aclaró que sus recientes declaraciones sobre un Estado que olvida la ética no se referían al Gobierno, aunque cada quien puede sentirse aludido. Citó a San Agustín y Benedicto XVI para resaltar la responsabilidad democrática de los ciudadanos. En respuesta a una carta del ministro Félix Bolaños, Argüello afirmó que la Iglesia ha asumido la responsabilidad por abusos pasados y enfatizó el diálogo. En un curso académico, Argüello destacó la importancia de la ética ciudadana y criticó tanto las terapias de conversión como las afirmativas, defendiendo un Estado aconfesional.

El presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sostenido que él ayer no habló del Gobierno cuando dijo que "cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones", añadiendo que "a las pruebas se remite". Unas declaraciones que ahora niega que fuesen por el Ejecutivo, aunque destacando que "cada uno verá por qué se siente aludido"·

En declaraciones a los medios en Valladolid tras la firma de un convenio sobre conservación de patrimonio, Argüello ha dicho que se trata de una cita de San Agustín y de Benedicto XVI que hacían "una apelación a la hora de la regeneración democrática a la responsabilidad de todos los ciudadanos".

Sobre la carta que le ha enviado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por su alusión a la "banda de ladrones", en la que el político se pregunta qué pasaría si se calificara "a la Iglesia como una banda de agresores sexuales", lo que él mismo aclara que "sería falso y profundamente injusto", el prelado ha dicho que la Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido con algunas personas.

"La Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad por lo ocurrido hace años por algunas personas, y hemos firmado un acuerdo con el Estado una obligación moral", ha respondido Argüello sobre esa misiva.

El presidente de la Conferencia Episcopal no ha querido entrar en más detalles sobre una carta que considera una "correspondencia que debería ser privada".

"A mí siempre me alegra que podamos dialogar; lo que me extraña siempre de las cartas es que lleguen antes a los medios de comunicación que al destinatario", ha zanjado.

Argüello ha incidido en que su participación ayer en el curso 'El colapso de la democracia, la oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano' organizado por la Fundación Pablo VI fue una intervención académica en la que dijo que "no teníamos derecho los ciudadanos a criticar a nuestros responsables políticos si nosotros no teníamos el mismo código moral con el que criticamos".

"Luego, a la hora de poner los ejemplos en un aula, en un intercambio, pues uno puede ser más afortunado o menos en las expresiones, pero en la cuestión de fondo es hacer un llamamiento a la responsabilidad de todos", ha analizado.

Argüello ha explicado que aunque los medios tienen que hacer titulares, y él lo entiende, "al poner el foco en parte de las palabras se desenfoca".

En cuanto a si cree que ayer en su intervención cuidó el lenguaje, como reclamó el papa León XIV en su visita a España, cuando aludió a que el Estado no se convierta en una "Cáritas laica que da limosnas", subvenciones o pagas, ha reconocido que a veces es "muy espontáneo" y no lo hace bien, aunque ha insistido en que se trató de una intervención académica.

Sobre si sigue manteniendo que las terapias de conversión son acompañamientos, Argüello ha defendido que él siempre ha manifestado, y también ayer, que es "contrario a las terapias de conversión".

"Lo que dije ayer, y se lo he dicho a Ana Redondo -la ministra de Igualdad- en algún otro momento, que no vale penalizar las terapias de conversión y canonizar las terapias afirmativas que es lo que hacen las exposiciones de motivos de las leyes ofrecidas", ha reflexionado.

"Terapias de conversión no, pero terapias afirmativas tampoco, porque si no, el Estado se convierte en un Estado confesional de una determinada antropología; y yo defiendo un Estado aconfesional, pero para todo, no siendo confesional de modelos antropológicos", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.