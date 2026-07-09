Álex Márquez reconoce que "esperó" a Ducati para ser compañero de Marc

El futuro piloto de KTM ha explicado que durante las negociaciones, los italianos "estaban muy centrados en firmar a Pedro Acosta".

Tras anunciarse su fichaje por KTM hace unos días, a Álex Márquez le han preguntado en la previa del Gran Premio de Alemania de MotoGP que se disputará este fin de semana en Sachsenring por cómo fueron esas semanas de negociaciones sobre su futuro.

El pequeño de los ilerdenses ha reconocido que su objetivo siempre fue ser un piloto de fábrica.

"Estoy muy emocionado. Después de ser subcampeón el año pasado, quería la oportunidad de ir a un equipo de fábrica", ha explicado.

Sobre la mesa también estuvo la posibilidad de ir a Ducati para ser compañero de su hermano Marc, pero los italianos estaban focalizados en otro piloto.

"No sé si esperé mucho a que llegara o no, pero en ese momento, ellos estaban muy centrados en firmar a Pedro (Acosta)", ha señalado.

Y, de hecho, comprende la decisión de los de Borgo Panigale: "Es algo que acepto y veo normal, porque Pedro es un futuro campeón de MotoGP, es realmente joven y todo eso y yo tengo ya 30 años, estoy en una situación diferente a la de Pedro".

"Así que en ese momento, me dije: 'Quiero esto'. Estaba muy convencido", ha zanjado Álex.