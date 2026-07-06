Oficial: Alex Márquez deja Gresini y ficha por KTM para 2027 junto a Fabio Di Giannantonio

Ambos pilotos aterrizan en el equipo austriaco con un contrato multianual para sustituir la ausencia de Pedro Acosta y buscar opciones de pelear por el título desde un asiento oficial.

El mercado de fichajes de MotoGP continúa haciendo cambios en la parrilla. Tras la renovación de Marc Márquez y los fichajes de Pecco Bagnaia, Pedro Acosta y Jorge Martín por Aprilia, Ducati y Yamaha, respectivamente, otros dos pilotos han anunciado su futuro este lunes.

En concreto, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio formarán una nueva dupla en KTM como pilotos oficiales de la marca austriaca a partir de 2027. Tras cuatro años corriendo para Gresini y conseguir un subcampeonato, el ilerdense aterriza en sustitución de Acosta en busca de nuevas oportunidades.

Además de Márquez, Di Giannantonio también es la nueva incorporación de KTM tras dejar VR46 en medio de una temporada en la que pelea por el título con los italianos. Aunque todavía se desconoce la duración exacta del contrato de ambos pilotos, el equipo ha confirmado que han firmado un contrato multianual.

En el caso del español, los austriacos le han dado la bienvenida con un vídeo en redes sociales en el que han mostrado su casco y un trío de cartas en las que se puede ver su número y su inicial: A73. "¡Emocionado de dar la bienvenida a Álex Márquez al Escuadrón Naranja desde 2027 en adelante!", ha escrito el equipo.

Por último, el italiano se ha despedido de sus compañeros de VR46, a pesar de quedar media temporada por disputarse, en persona y con un discurso cargado de lágrimas y emoción. "Habéis sido un equipo increíble. Nunca me había sentido tan bien en un equipo. Me lo habéis dado todo, todo lo que soy ahora, todas las cosas bonitas que me están pasando son gracias a vosotros", ha afirmado Fabio.

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