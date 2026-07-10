España se enfrenta a sus fantasmas en su choque con Bélgica con Francia a la espera

La otra cara España solo ha jugado una semifinal de un Mundial en su historia, cayendo cuatro veces en cuartos de final. Ahora, la Selección de Luis de la Fuente intentará acabar con ese fantasma del pasado para mirar al futuro.

La selección española de fútbol enfrenta un crucial partido contra Bélgica en el SoFi Stadium de Los Angeles, buscando un pase a semifinales para enfrentarse a Francia. España lleva 35 partidos sin perder, y esta victoria sería un paso más hacia la final en Nueva York. El equipo, liderado por Luis de la Fuente, busca superar la histórica "maldición de los cuartos", un obstáculo superado en 2010 y 2008. Con Unai Simón como portero, España no ha encajado goles en 609 minutos de Mundial. España ha vencido a Bélgica en 12 de 24 encuentros, pero no se enfrentan desde 2016. Con todos sus jugadores sanos, España espera seguir avanzando en el torneo.

El partido al que se enfrenta este viernes (21:00 horas, SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos) la selección española de fútbol es mucho más que 'una final más', ese mantra repetido por Luis de la Fuente y sus jugadores que les ha permitido, entre otras cosas, llevar 35 partidos consecutivos sin perder. Ganar esta final implicaría varias victorias para la Selección, siendo la primera y más evidente el billete para semifinales para enfrentarse a Francia por un puesto en la final de Nueva York.

Hay otro triunfo cuya mención puede antojarse atemporal. Hace no mucho, cuando el escudo de España no tenía ninguna estrella a su alrededor, la conocida como 'maldición de los cuartos' imperaba en el debate futbolero, siendo una realidad hasta el agónico partido contra Paraguay del Mundial de 2010. Ese día, España logró algo más que un pase a la semifinal y dejó atrás fantasmas. Los mismos que dejó atrás, también en cuartos de final, contra Italia en la Eurocopa de 2008. Iker Casillas y los penaltis que detuvo en ambos partidos le hicieron protagonista indiscutible desde la portería. Hoy, esa portería es propiedad de un Unai Simón que acumula 609 minutos sin encajar un solo gol en los Mundiales. De su buen hacer bajo palos, entre otras cosas, dependerá que España vuelva a marcar otro hito, a dejar viejos fantasmas atrás con los 'famosos' cuartos.

La base para el éxito, a estas alturas, la conocemos todos. Se antoja poco probable que Luis de la Fuente varíe el once titular que tantas garantías le ha concedido durante el torneo. Simón, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Olmo, Baena, Yamal y Oyarzabal. En sus botas está el futuro de la Selección en este torneo, el primero de ese 'sprint' de tres partidos contra rivales de máxima entidad si España quiere su segunda estrella. En esos dos precedentes, habiendo dejado los cuartos atrás en partidos muy exigentes, la Selección acabó en el mejor de los escenarios.

Hay un precedente en un Mundial contra Bélgica en cuartos de final. En México 1986, España venía lanzada tras golear a Dinamarca por 5-1. En la siguiente ronda, caímos contra los 'Red Devils' en penaltis teniendo que remontar el partido. Cierto es que los precedentes sonríen a España en el cara a cara contra Bélgica: de las 24 veces que han jugado, 12 han terminado con victoria de España, incluyendo los cinco últimos. Eso sí, no jugamos desde hace diez años, concretamente desde septiembre de 2016, cuando España ganó 0-2 con un doblete de David Silva. En un Mundial nos hemos enfrentado dos veces, aquella derrota en cuartos y un encuentro en fase de grupos en Italia 1990, con victoria de España por 2-1.

La tranquilidad que transmite el combinado nacional dentro y fuera del campo se pone a prueba en esta segunda gran prueba de fuego tras el duelo contra Portugal. España dejó atrás a una de las grandes favoritas y ahora, ante una Bélgica que siempre promete y que nunca consigue concretar sus opciones, busca no ser esa selección a la que los belgas consiguieron vencer para consagrarse en una gran cita. Hoy, el mantra del "cuidado con Bélgica" se hace más necesario que nunca para los jugadores de De La Fuente.

Hay una novedad importante en este torneo para España. Por primera vez, el seleccionador cuenta con los 26 jugadores sanos. "Tenemos la oportunidad de elegir entre 26 futbolistas. Es una situación ideal. Y seguimos pensando en el futuro, queremos pasar la eliminatoria y estar mejor en la siguiente", destacó Luis de la Fuente ante la prensa. Esa salud es una pequeña gran victoria para la Selección. Ahora queda la más importante, ganar a una Bélgica que, como España, ha ido de menos a más y que ahora sueña con que este, al fin, sea su Mundial.

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