El vídeo que muestra a la perfección la desolación de Fernando Alonso y Stroll con Aston Martin

Aston Martin tocó fondo en Miami, o eso es lo que todo aficionado al equipo británico desea creer. Fernando Alonsoy Lance Stroll ocuparon las dos últimas posiciones de carrera con un 15º y 16º, respectivamente.

En el caso del asturiano no tuvo el ritmo ni tan siquiera de acercarse al Sauber de Nico Hulkenberg. De hecho, junto al alemán, los dos Aston Martin fueron los únicos corredores que fueron doblados en la carrera. Es una situación que hace dos años resultaba impensable.

La desolación en el garaje británico es completamente evidente y sus pilotos son los primeros en manifestarlo. En un vídeo de 'F1 TV' se puede ver cómo encuentran Alonso y Stroll a la finalización de la carrera tras aparcar sus coches.

En ese vídeo se puede ver a Fernando Alonso esperando a su compañero que venía detrás suyo. El canadiense aparcó su coche en primera fila y fue al encuentro del ovetense andando de forma lenta fruto de la extenuación.

El saludo de ambos cogiéndose del hombro evidencia la resignación que se vive en la escudería británica. Actualmente se encuentran en séptimo lugar en la clasificación de Constructores con 14 puntos, todos logrados por Lance Stroll. Mientras, el asturiano todavía no ha puntuado.

Alonso was waiting for Lance to get out of the car so they could be sad together. Strollonso lives🥺🤧 pic.twitter.com/QFXLF9Q2p9