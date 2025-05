Fernando Alonso acepta la situación de Aston Martin: "Son 24 carreras donde lo normal es no puntuar"

A Aston Martin se le va a hacer muy larga la temporada. Una vez más, los dos pilotos de la marca británica han quedado en las últimas posiciones. 15º y 16º, o, lo que es lo mismo, último y penúltimo en este Gran Premio de Miami.

Y lo peor es que nada ha salido realmente mal. No ha habido mayores problemas, más allá del trompo de Fernando Alonso durante las primeras vueltas. Tanto el asturiano como el canadiense han quedado en esas dos posiciones por puro ritmo.

"Una vez cada doce carreras hay un caso en el que cae una bomba atómica y hay opciones coger puntos. Hemos perdido tres opciones ya, a ver si en la próxima los cogemos. No sé cuándo habrá novedades. Llegaran piezas nuevas, pero llegaran para todos. Todo el mundo va a llevar un paquete para Imola e intentaremos mejorar como equipo", señaló el asturiano en el corralito.

Y es que el Aston Martin no tiene más. Siguen sin llegar mejoras y cada fin de semana que pasa parece peor que el anterior. Resulta cada vez más complicado imaginar a Fernando Alonso batallando en la zona de puntos en algún momento de esta temporada.

"No me cansa. Si estuviese cansado no hubiese entrado en la Q3 el viernes. Sé que son 24 carreras donde lo normal es no puntuar. Entonces cuando llegó al corralito tras hacer 11º y digo que es un gran resultado se malinterpreta. Esas pequeñas metas me mantienen motivado", agregó.

Veremos cómo es el ritmo de los dos Aston Martin en Imola, aunque parece complicado que consigan salir de esta espiral de mal rendimiento.