laSexta accede a la denuncia del asalto a 'Cryptospain', socio que financió a Alvise, que dice que lo electrocutaron tras rociarlo con agua: "Me pagan igual si te mato"

Los detalles Los atracadores forzaron al empresario a realizar una trasferencia de 1,2 millones en criptomonedas, al tiempo que se llevaron dinero en efectivo, oro y relojes.

laSexta ha tenido acceso a la denuncia interpuesta por el responsable de 'Cryptospain', Álvaro Romillo, investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, que, según el escrito, fue asaltado y torturado por varios individuos en su vivienda durante la madrugada del lunes. Romillo, asegura que, tras encañonarles y atarles, uno de los atacantes les dijo: "Sabemos que has robado mucho dinero, nos han contratado para recuperarlo, a mí me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer. Así que colabora".

Según la denuncia, entre las pertenencias supuestamente sustraídas había 210.000 euros en efectivo. Romillo relata que fue rociado con agua y electrocutado con una pistola táser mientras le exigían entregar claves y bienes de valor.

El escrito judicial también detalla que los asaltantes intentaron hacerse con dos teléfonos móviles vinculados a cuentas de criptomonedas: uno con 1,3 millones de euros, que lograron robar, y otro con 1,8 millones de dólares, bloqueado por la Audiencia Nacional. Este segundo terminal, que contenía conversaciones con Alvise Pérez, no pudo ser sustraído por los atacantes. La denuncia recoge que el supuesto organizador del golpe, en comunicación con el líder del grupo de cinco asaltantes, ordenó: "Mátale, métele cuatro tiros y llévate a la mujer". Acto seguido, habrían colocado un silenciador a la pistola, se la habrían puesto en la frente y lo habrían intimidado para que revelara la combinación de la caja fuerte.