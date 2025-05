Fernando Alonso no responde a la gran duda: "Es una buena pregunta para los mánagers"

Tras terminar penúltimo en el Gran Premio de Miami solo por delante de Lance Stroll, Fernando Alonso se mostró muy desanimado delante de los medios.

El piloto de Aston Martin es consciente de que "lo normal es no puntuar" este año, pero la gran duda es si el equipo será capaz de dar un paso adelante en forma de mejoras.

¿Cuándo llegarán? Este es un tema que Alonso no quiere tocar: "Yo intento hacerlo lo mejor posible al volante. Es una buena pregunta para los 'mánagers', no podemos hablar de las partes técnicas porque no conocemos cada detalle".

Además, se mostró cauto con ellas ya que el resto de escuderías también buscarán mejorar en la llegada del 'Gran Circo' a Europa.

"Claro que llegarán piezas nuevas, pero llegan para todos, hablamos de las de Aston como si los demás estuviesen descansando o durmiendo. Lo que llevemos para Ímola o en las siguientes carreras, todo el mundo lo llevará", explicó.

"Intentaremos que el nuestro sea más grande, mejorar como equipo, pero hay que esperar a no fallar esa próxima vez en la que suceda algo extraño", zanjó.