Entrevista 'Jugones'
La mentalidad ganadora de Alex Palou: "Me encantaría estar en Le Mans…"
El ganador de la IndyCar por cuarta vez atiende a 'Jugones' y habla de sus enormes ambiciones como piloto en Estados Unidos.
Alex Palou se ha vuelto a proclamar campeón de la IndyCar. Y ya van cuatro veces. Ha atendido a 'Jugones' y ha hablado de esa mentalidad ganadora que ha sido clave para seguir en lo más alto. "La sensación de cruzar la meta fue increíble. Poder conseguir tres campeonatos seguidos y cuatro en total es algo que nunca habría imaginado", dice.
Reconoce que está viviendo un sueño: "Le Mans es una de esas carreras que la he hecho sólo una vez... es increíble. Veremos si el año que viene el calendario me lo permite, pero me encantaría estar ahí".
Y quiere más, claro. No se conforma con todo lo que ha conseguido. "Desde el principio nuestro objetivo siempre ha sido ir a por la victoria. Al ver que Pato tenía problemas mecánicos, nos ayudó a ser más agresivos", sentencia.