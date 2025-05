La imagen definitiva de Carlos Sainz con Lewis Hamilton tras su toque en Miami

"No te puedes mover tanto"

El Gran Premio de Miami no brilló por su emoción en las posiciones de podio. Lo que sí que tuvo intriga fue la lucha por el octavo puesto entre el Ferrari de Lewis Hamilton y el Williamsde Carlos Sainz.

El madrileño intentó desesperadamente sobrepasar al heptacampeón pero un toque entre ambos estuvo a punto de mandar a los dos al muro. Tras evitar un mal mayor, el inglés y el español acabaron octavo y noveno respectivamente, y se pudo ver un encuentro entre ambos tras bajarse de sus respectivos monoplaza.

En esa pieza de escasos segundos se puede a ver a Hamilton y a Sainz cogidos del hombro en la zona de estacionamiento de los coches. Así, el '44' y el '55' sellaban la paz tras las hostilidades representadas en esa última vuelta que fue vivida de infarto en ambas escuderías.

Una vez llegado al corralito de medios, Sainz valoró ese lance que pudo costar un cero a ambos corredores: "Hacía lo que podía para defenderse, yo lo intenté en la última curva y él se movió en cuanto me vio frenar y se dio el contacto".

"Es típico. Si sigues el libro, no te puedes mover tanto como hizo. Pero en una última vuelta...", ha valorado el madrileño en declaraciones recogidas por 'AS'. Por fortuna para Carlos, su toque no acarreó ningún tipo de sanción que le pudiera apear de los puntos.