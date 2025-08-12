El Real Madrid se opone al Villareal - Barça en Miami: "Manifestamos nuestro más firme rechazo..."

El club blanco emite un comunicado condenando la decisión de LaLiga de llevar el partido de La Cerámica a Miami: "Su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 entre el Villarreal y el Barcelona".

El Real Madrid no está de acuerdo con la celebración del partido entre el Villarreal y el FC Barcelona en Miami. En un comunicado oficial ha mostrado "su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España".

"La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes", dice la nota del club blanco.

Asegura que está en peligro la "integridad" de la competición: "La integridad de la competición exige que todos los partidos se celebren bajo las mismas condiciones para todos los equipos".

Tres actuaciones

1. Solicitud a la FIFA para que, como garante de las reglas internacionales del fútbol, no autorice la celebración del encuentro sin el consentimiento previo de todos los clubes participantes en la competición.

2. Solicitud a la UEFA para que, como garante de la integridad de las competiciones europeas y de la coherencia normativa con FIFA, inste a la RFEF a retirar o denegar la solicitud, reafirmando el criterio establecido en 2018 que impide disputar fuera del territorio nacional partidos oficiales de competiciones domésticas, salvo circunstancias excepcionales debidamente justificadas, que aquí no concurren.

3. Solicitud al Consejo Superior de Deportes para que no conceda la autorización administrativa necesaria sin dicho consentimiento unánime.