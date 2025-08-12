Ahora

Cuatro menores, detenidos por matar a una mujer con un coche robado en Italia

Los detalles Tras tomar una curva a toda velocidad, el coche derrapó, se subió a la acera cubierta de hierba junto a una parada de autobús, atropelló a la mujer y luego se estrelló contra una señal de tráfico.

Cuatro menores de 13 años han sido arrestados este martes como presuntos responsables del atropello con un coche robado que ha acabado con la vida de una mujer de 71 años en la ciudad italiana de Milán. Los detenidos son una niña de once años, su hermano, que acaba de cumplir doce, un chico de trece años, sospechoso de ser el que conducía, y otro de once años.

Según la primera reconstrucción de los hechos, los menores robaron el coche y atropellaron a Cecilia de Astis, que caminaban por la acera de la calle Saponaro, en el barrio milanés de Gratosoglio. Tras embestir a la mujer, se dieron a la fuga dejando abandonado el vehículo.

La Policía de Milan los ha localizado gracias a las cámaras de vigilancia de la zona. En dichas imágenes se ve cómo, tras tomar una curva a toda velocidad, el coche derrapó, se subió a la acera cubierta de hierba junto a una parada de autobús, atropelló a la mujer y luego se estrelló contra una señal de tráfico.

El coche con el que han protagonizado los hechos fue denunciado como robado este lunes por la noche por un grupo de turistas franceses.

Con el primer informe policial, el fiscal de Milán, Enrico Pavone, abrirá una investigación por homicidio agravado por falta de auxilio, aunque podría no tener recorrido legal, ya que, según la legislación italiana, los menores de 14 años son considerados inimputables.

