Este es el mejor momento para ver la lluvia de estrellas de las Perseidas, la más espectacular del año

En agosto siempre tiene lugar una de las mejores lluvias de estrellas del año: si la meteorología acompaña, pueden llegar a verse hasta 50 estrellas fugaces por hora.

Si el calendario astronómico tiene una fecha marcada en rojo es esta: la de la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocida como lágrimas de San Lorenzo, porque siempre ocurre cerca de la festividad de San Lorenzo. La batería de estrellas fugaces de agosto llega justo después de la alineación planetaria que ha tenido lugar este domingo.

Casi todos los años, cuando llega el mes de agosto, se habla de las Perseidas y se estima que su pico tiene lugar en torno al 11 de agosto. Pero lo cierto es que cada año puede variar (ligeramente) de fecha. De hecho, en 2025 el momento de mayor actividad de las lágrimas de San Lorenzo tiene lugar en la madrugada del martes 12 de agosto al miércoles 13 de agosto, cuando podrán observarse hasta 50 estrellas fugaces por hora en "zonas oscuras y sin contaminación lumínica".

Según informó el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), la actividad ya comenzó en la segunda mitad de julio y en los últimos días se han podido ver "entre una y dos estrellas fugaces por hora". Las Perseidas son fragmentos del cometa 109P/Swift-Tuttle, que deja tras de sí una larga estela de polvo y partículas cada vez que se aproxima al Sol. La Tierra cruza anualmente esa corriente de restos entre mediados de julio y finales de agosto.

Al entrar en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a 210.000 kilómetros por hora, estos fragmentos, llamados meteoroides, se calientan por fricción y se desintegran formando un brillante destello de luz: el meteoro o estrella fugaz. Desde el Instituto de Astrofísica de Andalucía destacaron que "no se necesita telescopio ni material especializado" para disfrutar del evento. Basta con "mirar al cielo desde una zona oscura y libre de luces artificiales", preferentemente en "las horas previas al amanecer".

El punto desde el que parecen provenir los meteoros, el denominado "radiante", se sitúa en la constelación de Perseo, visible tras el anochecer. Además, algunas Perseidas también "impactarán contra la superficie de la luna", que carece de atmósfera y no puede frenar los meteoroides. Los impactos, que pueden alcanzar una temperatura de hasta 5.000 grados centígrados, "generan pequeños cráteres" y destellos visibles con telescopios especializados. No obstante, en 2025, la mayoría de estos impactos "tendrán lugar en la cara oculta de la luna", por lo que su observación desde la Tierra "será improbable".

La contaminación lumínica, sin embargo, sigue siendo "uno de los mayores enemigos de este tipo de fenómenos astronómicos". El exceso de iluminación artificial "impide ver las Perseidas más tenues" y "reduce significativamente la experiencia". Por ello, el Instituto de Astrofísica de Andalucía recomienda "desplazarse a zonas alejadas de núcleos urbanos para disfrutar de la belleza natural del cielo nocturno".