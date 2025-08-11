Vito Quiles, pillado cuando intentaba viajar en tren desde Alicante a Madrid con un billete hasta Albacete

Los detalles El agitador ultraderechista pretendía llegar hasta Madrid desde Alicante con un billete 'Verano Joven', que solo era válido hasta Albacete. Ha tenido que pagar 94 euros al personal de Renfe.

Pillada in fraganti a Vito Quiles cuando intentaba 'colársela' a Renfe. El agitador ultraderechista ha tenido que pagar 94 euros tras ser cazado cuando intentaba llegar en tren desde Alicante hasta Madrid con un billete de la promoción 'Verano Joven' de seis euros... que solo era válido hasta Albacete.

Así lo ha contado en Más Vale Tarde la periodista de 'El Plural' Loreto Ochando, quien detalla que además inicialmente se sentó en primera clase, cuando le correspondía otro vagón, hasta que una trabajadora se dio cuenta y le echó.

Posteriormente, según la citada información, el agitador ultra, en vez de bajarse en Albacete, como le correspondía con el billete que llevaba, se ha ido a la cafetería, donde el interventor ha comprobado que no tenía el billete. Y él, lejos de asumir la 'pillada', ha esgrimido que el fallo había sido de la web de Renfe.

De hecho, horas después de conocerse la exclusiva de Ochando el mismo Quiles ha tachado la información de falsa. Preguntada sobre esta cuestión, la periodista se ha mostrado contundente subrayando que lo hace "porque esta gentuza de la extrema derecha juega con esto". En ese sentido, ha explicado que la información ha sido contrastada "por dos vías", pues se trata de una "máxima del periodismo". Incluso, ha detallado que contar con "la copia de la incidencia en Renfe", tal y como se observa entre estas líneas.

El ministro de Transportes y habitual objetivo de los ataques de Quiles, Óscar Puente, se ha hecho eco de la noticia en sus redes sociales, donde ha ironizado con que el agitador ultra se queje diga "que los trenes muy mal", para luego sacar un billete subvencionado "con las paguitas del Gobierno" y "no contento con eso, se subió en preferente". "Lo echaron y lo mandaron a su asiento. En Albacete se piró a la cafetería para que no le pillasen sin billete, y finalmente lo pillaron. Así son los patriotas", se ha mofado Puente en X.

En Más Vale Tarde también han preguntado a Ochando sobre los reiterados ataques de Vito Quiles al ministro en el marco de las incidencias ferroviarias. A ojos de la periodista, "esto va a a seguir ocurriendo", puesto que "al final, ellos son peor de todo lo que se quejan". Entonces, a renglón seguido se ha preguntado si "en serio no se puede pagar un billete de tren" siendo que recibe dinero por hacer publicidad en sus redes sociales con miles y miles de seguidores.